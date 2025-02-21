Dragan Talajic Ungkap Faktor yang Buat Bahrain Bakal Permalukan Timnas Indonesia di SUGBK

MANAMAH – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Dragan Talajic percaya skuadnya bakal merebut hasil positif di empat laga sisa babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 20262 Zona Asia, termasuk saat bertandang ke Indonesia. Sebab ada faktor pendukung yang siap membantu memaksimalkan permainan Bahrain.

Faktor yang dimaksud adalah rasa kepercayaan diri yang tinggi. Menurut Talajic, Bahrain tengah termotivasi dan siap merebut empat laga tersis dengan kemenangan.

1. Faktor Pendukung

Seperti diketahui, masing-masing tim di Grup C saat ini tinggal menyisakan empat laga untuk memastikan langkahnya ke Piala Dunia 2026. Di bulan Maret, Bahrain akan tandang melawan Jepang (20/3) dan Timnas Indonesia (25/3). Lalu dua laga lainnya akan dimainkan di bulan Juni dengan melawan Arab Saudi (5/6) dan China (10/6).

Dua laga terdekat di bulan Maret akan menjadi pertandingan yang cukup krusial bagi Bahrain. Pasalnya, persaingan di Grup C saat ini sangat kompetitif. Semuanya memiliki peluang terbuka untuk bisa merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026.

Dilmun Warriors -julukan Timnas Bahrain- memiliki modal yang bagus dalam menatap laga bulan Maret. Pasalnya, tim arahan Talajic itu keluar sebagai juara Piala Teluk 2025.

Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

Trofi tersebut membuat Bahrain sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi lawan-lawannya, termasuk Timnas Indonesia.

"Secara mental, kami tidak cukup kuat di awal. Tapi sekarang, kami sudah percaya pada diri sendiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan segalanya akan berbeda di empat pertandingan terakhir ini," ujar Talajic, dilansir dari GDN, Jumat (21/2/2025).

"Jika kami tetap bersatu, kami mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba mengacaukan keharmonisan tim, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang telah kami bangun bersama,” sambungnya.