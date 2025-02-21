Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Wajah Baru yang Dimaksud Sumardji Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |11:56 WIB
Ini Wajah Baru yang Dimaksud Sumardji Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?
Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan ada wajah baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert pada Maret 2025. Sumardji mengatakan untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil. Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” kata Sumardji yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia ini.

Lantas, siapa wajah baru yang dimaksud? Winger Oxford United, Ole Romeny, diyakini bukan sosok yang dimaksud. Pencinta sepakbola Tanah Air sudah tahu Ole Romeny akan memperkuat Timnas Indonesia setelah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Sabtu, 8 Februari 2025.

1. Emil Audero Berpeluang Gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025

Emil Audero berpotensi perkuat Timnas Indonesia lawan Australai dan Bahrain @emil_audero

Namun, terkait siapa pemain baru yang dipanggil Patrick Kluivert mulai menemui titik cerah setelah pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, angkat bicara. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemaman- mengatakan ada peluang Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero,” ujar Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

“Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita Doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia) pada bulan Maret. Diusahakan, Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia,” lanjut mantan petinggi salah satu media olahraga ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186174/sumardji-YGWA_large.jpg
Exco PSSI Terbang ke Eropa untuk Wawancara Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Sumardji: Nama-namaya Masih Rahasia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.webp
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/rachel_allessya_rosefebi_setianingrum_juara.jpg
Rachel/Febi Ngotot Tak Dipisah usai Juara Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement