Ini Wajah Baru yang Dimaksud Sumardji Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan ada wajah baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert pada Maret 2025. Sumardji mengatakan untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil. Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” kata Sumardji yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia ini.

Lantas, siapa wajah baru yang dimaksud? Winger Oxford United, Ole Romeny, diyakini bukan sosok yang dimaksud. Pencinta sepakbola Tanah Air sudah tahu Ole Romeny akan memperkuat Timnas Indonesia setelah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Sabtu, 8 Februari 2025.

1. Emil Audero Berpeluang Gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025

Namun, terkait siapa pemain baru yang dipanggil Patrick Kluivert mulai menemui titik cerah setelah pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, angkat bicara. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemaman- mengatakan ada peluang Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero,” ujar Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

“Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita Doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia) pada bulan Maret. Diusahakan, Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia,” lanjut mantan petinggi salah satu media olahraga ini.