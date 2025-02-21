Emil Audero Masuk 27 Pemain yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@emil_audero)

EMIL Audero masuk 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain? Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

Patrick Kluivert panggil 27 pemain untuk laga Maret 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia tersebut.

1. Ada Wajah Baru saat Timnas Indonesia Hadapi Timnas Australia

Dari pernyataan di atas, Sumardji mengatakan ada wajah baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia. Lantas, siapa sosok yang dimaksud?

Jika yang dimaksud Sumardji adalah Ole Romeny, semua pencinta sepakbola Tanah Air tentu sudah tahu. Ole Romeny sudah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Sekarang Ole Romeny tengah menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk sah membela Timnas Indonesia. Menurut Pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, ada satu sosok pemain keturunan tambahan yang kemungkinan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

2. Emil Audero Berpeluang Masuk Skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025

Sosok yang dimaksud adalah kiper Palermo, Emil Audero. Menurut Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan agar Emil Audero tersedia membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.