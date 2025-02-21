Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emil Audero Masuk 27 Pemain yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |11:22 WIB
Emil Audero Masuk 27 Pemain yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?
Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

EMIL Audero masuk 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain? Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

Patrick Kluivert panggil 27 pemain untuk laga Maret 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert panggil 27 pemain untuk laga Maret 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia tersebut.

1. Ada Wajah Baru saat Timnas Indonesia Hadapi Timnas Australia

Dari pernyataan di atas, Sumardji mengatakan ada wajah baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia. Lantas, siapa sosok yang dimaksud?

Jika yang dimaksud Sumardji adalah Ole Romeny, semua pencinta sepakbola Tanah Air tentu sudah tahu. Ole Romeny sudah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Sekarang Ole Romeny tengah menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk sah membela Timnas Indonesia. Menurut Pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, ada satu sosok pemain keturunan tambahan yang kemungkinan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

2. Emil Audero Berpeluang Masuk Skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025

Sosok yang dimaksud adalah kiper Palermo, Emil Audero. Menurut Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan agar Emil Audero tersedia membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186174/sumardji-YGWA_large.jpg
Exco PSSI Terbang ke Eropa untuk Wawancara Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Sumardji: Nama-namaya Masih Rahasia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648691/4-pemain-abroad-resmi-perkuat-timnas-indonesia-u22-di-sea-games-2025-yee.webp
4 Pemain Abroad Resmi Perkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
PSSI Akui Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Belanda, Ini Bocorannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement