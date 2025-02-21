Timnas Indonesia vs Bahrain: The Reds Siap Teruskan Hasil Positif Usai Juara Piala Teluk 2025

MANAMAH – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Dragan Talajic menegaskan pasukannya siap meneruskan hasil positif usai juara Piala Teluk 2024-2025 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Talajic, gelar juara itu bakal menjadi motivasi tambahan untuk menghadapi Timnas Indonesia dan tiga negara tersisa di Grup C turnamen tersebut.

Seperti diketahui, Bahrain menyisakan empat pertandingan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di bulan Maret, mereka akan tandang melawan Jepang (20/3) dan Timnas Indonesia (25/3). Sementara dua laga lainnya akan dimainkan di bulan Juni dengan melawan Arab Saudi (5/6) dan China (10/6).

1. Siap Lanjutkan Tren Positif

Skuad berjuluk Dilmun Warriors itu memiliki modal yang apik sebelum menatap laga lanjutan Grup C, terkhusus pada bulan depan melawan Jepang dan Timnas Indonesia. Pasalnya, Bahrain berhasil keluar sebagai juara Piala Teluk 2025.

“Piala Teluk telah berakhir, kami meraih hasil yang luar biasa dan saya bangga dengan para pemain saya. Tapi sekarang kami menghadapi empat pertandingan yang akan menentukan nasib kami," ujar Talajic, dikutip dari GDN, Jumat (21/2/2025).

Talajic yakin anak asuhnya semakin termotivasi untuk menatap empat pertandingan krusial di Grup C. Juru taktik berusia 59 tahun itu optimistis Bahrain bisa merebut tiket Piala Dunia 2026. Apalagi, persaingan di Grup C saat ini memang sangat kompetitif.

timnas bahrain vs timnas yaman foto ig @bahrainnt

"Dalam empat laga ini, kami harus menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap atau tidak. Saya percaya penuh kepada pemain saya, dan saya yakin 1.000.000 persen bahwa kami siap dan mampu berjuang untuk tiket ke Piala Dunia,” tutur Talajic.

2. Kans ke Piala Dunia 2026

Ya, Bahrain masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun melaju ke babak keempat. Dilmun Warriors saat ini duduk di posisi lima dengan enam poin, sama seperti Timnas Indonesia (3), Arab Saudi (4), dan China (6).