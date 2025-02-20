Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ryan Flamingo, Pemain Keturunan Indonesia yang Sukses Bikin Juventus Tersingkir di Liga Champions 2024-2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |12:33 WIB
Kisah Ryan Flamingo, Pemain Keturunan Indonesia yang Sukses Bikin Juventus Tersingkir di Liga Champions 2024-2025
Ryan Flamingo berdarah Indonesia. (Foto: Instagram/@ryanflamingo)
A
A
A

KISAH Ryan Flamingo, pemain keturuan Indonesia yang sukses bikin Juventus tersingkir di Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Nama Ryan Flamingo menjadi perbincangan pencinta sepakbola Tanah Air pada Kamis, (20/2/2025) dini hari WIB.

Sebab, pemain yang disebut media Belanda, Voetbal Primeur, berpeluang membela Timnas Indonesia ini tampil impresif saat sang klub, PSV Eindhoven, menjamu Juventus di leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Menurut data yang dikeluarkan Whoscored, bek berusia 22 tahun ini mencatatkan nilai tertinggi yakni 8,9!

Ryan Flamingo @ryanflamingo

1. Ryan Flamingo Cetak Statistik Memukau di Laga PSV Eindhoven vs Juventus

Nilai sebesar itu sangat beralasan. Sepanjang laga, bek bertinggi badan 187 sentimeter ini mencatatkan empat tekel sukses, memenangkan empat duel udara dan melepaskan satu shot on target. Satu shot on target yang dilesakkan Ryan Flamingo juga memastikan tiket 16 besar Liga Champions 2024-2025 bagi PSV Eindhoven.

Sekadar diketahui, ketika waktu normal 90 menit berakhir, PSV menang 2-1 atas Juventus. Berhubung agregat sama kuat 3-3, laga dilanjutkan ke babak tambahan 2x15 menit.

Di fase ini, PSV Eindhoven bangkit. Skuad asuhan Peter Bosz mencetak gol ketiga via aksi Ryan Flamingo di menit 98. Memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Michele Di Gregorio, Ryan Flamingo melepaskan sepakan kaki kiri yang masuk ke gawang Juventus.

Skor berubah 3-1 untuk keunggulan PSV Eindhoven dan bertahan hingga akhir laga. PSV pun lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 karena unggul agregat 4-3.

Di 16 besar, lawan berat sudah menanti wakil Belanda tersebut. PSV Eindhoven akan menghadapi salah satu dari Arsenal atau Inter Milan di babakl perdelapanfinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185907/cristiano_ronaldo_bersama_georgina_rodriguez-IAnN_large.jpg
Tanggal dan Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Akhirnya Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648119/lion-city-sailors-tantang-persib-bandung-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-cdo.webp
Lion City Sailors Tantang Persib Bandung! Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/14/suporter_persija_jakarta.jpg
Tiket Persija vs PSIM Yogyakarta Ludes Kurang dari 6 Jam, Jakmania Antusias jelang HUT Ke-97 Macan Kemayoran 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement