Cristiano Ronaldo Resmi Batal ke Indonesia Minggu Ini Setelah Terpantau Latihan Bareng Al Nassr?

CRISTIANO Ronaldo terpantau mulai berlatih bersama Al Nassr. Tanda pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr ini batal ke Indonesia minggu ini? Sebelumnya, Yayasan Graha Kasih Indonesia membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air.

Yayasan itu mengklaim, Cristiano Ronaldo akan tiba di Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025. Dalam rundown yang dirilis Yayasan Graha Kasih Indonesia, Cristiano Ronaldo akan bermalam di Jakarta untuk kemudian menjalani serangkaian agenda di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Februari 2025.

Namun, setelah ditunggu-tunggu, Cristiano Ronaldo ta kunjung tiba. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini juga sedang mengecek legalitas Yayasan Graha Kasih Indonesia yang gembar-gembor akan mendatangkan Cristiano Ronaldo.

“Saat ini berkaitan dengan yayasan, kami sedang melakukan penjajakan dengan pihak-pihak terkait. Berikan kami waktu satu atau dua hari ini kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda NTT Rita Wuisan, Okezone mengutip dari ANTARA.

1. Cristiano Ronaldo Sempat Berada di Inggris dan Portugal

Setelah membela Al Nassr pada Kamis 13 Februari 2025, Cristiano Ronaldo mendapatkan cuti singkat dari Al Nassr. Terpantau pada akhir pekan lalu, jet Cristiao Ronaldo berada di Manchester, Inggris.

Sementara pada awal pekan lalu, anak angkat Cristiano Ronaldo, Martunis, mengatakan CR7 tengah berada di Portugal. Ia pun tak berani memastikan apakah kabar Cristiano Ronaldo ke Indonesia merupakan informasi yang fakta atau hoaks.

"Terkait dengan kunjungan itu (ke Indonesia) saya tidak berani bilang itu hoaks atau pun tidak pasti. Saya tidak jawab dulu," kata Martunis.