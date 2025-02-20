Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Resmi Batal ke Indonesia Minggu Ini Setelah Terpantau Latihan Bareng Al Nassr?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |10:31 WIB
Cristiano Ronaldo Resmi Batal ke Indonesia Minggu Ini Setelah Terpantau Latihan Bareng Al Nassr?
Cristiano Ronaldo (kanan) terpantau latihan bareng Al Nassr. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo terpantau mulai berlatih bersama Al Nassr. Tanda pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr ini batal ke Indonesia minggu ini? Sebelumnya, Yayasan Graha Kasih Indonesia membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air.

Yayasan itu mengklaim, Cristiano Ronaldo akan tiba di Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025. Dalam rundown yang dirilis  Yayasan Graha Kasih Indonesia, Cristiano Ronaldo akan bermalam di Jakarta untuk kemudian menjalani serangkaian agenda di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Februari 2025.

Cristiano Ronaldo foto Al Nassr

Namun, setelah ditunggu-tunggu, Cristiano Ronaldo ta kunjung tiba. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini juga sedang mengecek legalitas Yayasan Graha Kasih Indonesia yang gembar-gembor akan mendatangkan Cristiano Ronaldo.

“Saat ini berkaitan dengan yayasan, kami sedang melakukan penjajakan dengan pihak-pihak terkait. Berikan kami waktu satu atau dua hari ini kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda NTT Rita Wuisan, Okezone mengutip dari ANTARA.

1. Cristiano Ronaldo Sempat Berada di Inggris dan Portugal

Setelah membela Al Nassr pada Kamis 13 Februari 2025, Cristiano Ronaldo mendapatkan cuti singkat dari Al Nassr. Terpantau pada akhir pekan lalu, jet Cristiao Ronaldo berada di Manchester, Inggris.

Sementara pada awal pekan lalu, anak angkat Cristiano Ronaldo, Martunis, mengatakan CR7 tengah berada di Portugal. Ia pun tak berani memastikan apakah kabar Cristiano Ronaldo ke Indonesia merupakan informasi yang fakta atau hoaks.

"Terkait dengan kunjungan itu (ke Indonesia) saya tidak berani bilang itu hoaks atau pun tidak pasti. Saya tidak jawab dulu," kata Martunis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Lion City Sailors di ACL 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement