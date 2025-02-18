Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Arab Saudi Ragu soal Kebenaran Kabar Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |23:01 WIB
Media Arab Saudi Ragu soal Kebenaran Kabar Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

MEDIA asal Arab Saudi banyak yang meragukan akan kebenaran kabar Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia. Pasalnya media-media negara tersebut belum mendapatkan kabar apapun soal hal tersebut, baik dari klub yang dibela CR7 saat ini, yaitu Al Nassr dan Cristiano Ronaldo sendiri.

Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo dikabarkan akan berkunjung ke Indonesia untuk liburan dan melakukan aksi sosial di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama beberapa hari. Segala kegiatan Ronaldo di Tanah Air disebut untuk memenuhi undangan Dr Susi Marya Katipana, Pemimpin Yayasan Graha Kasih.

1. Kabar Ronaldo ke Kupang

Namun sebelum itu, Ronaldo kabarnya akan makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani malam ini, Selasa (18/2/2025). Dia juga akan menginap di Hotel Shangri-La Jakarta sebelum bertolak ke Kupang.

Kabar pertemuan Ronaldo dan Sri Mulyani telah dibantah pihak Kemenkeu. Ada pun, pihak Shangri-La juga telah membenarkan sang megabintang tak akan menginap di hotelnya pada malam ini.

Cristiano Ronaldo foto Al Nassr
Cristiano Ronaldo foto Al Nassr

Belakangan, ada juga kabar bahwa Ronaldo batal tiba di Indonesia pada hari ini. Mantan pemain Manchester United itu kabarnya akan tiba di Tanah Air pada Rabu (19/2/2025) untuk memenuhi undangan tersebut.

2. Media Arab Bingung

Teka-teki kedatangan Ronaldo ke Indonesia ikut menjadi sorotan media Arab Saudi. Media ‘Negri Minyak’ merasa heran karena Ronaldo sendiri akan melakoni sebuah pertandingan krusial bersama Al-Nassr. Apalagi, tidak ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun Ronaldo.

“Patut dicatat, baik Al-Nassr Club maupun Ronaldo sendiri tidak mengumumkan kunjungan ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai waktu pelaksanaannya, terutama karena tim tersebut akan memainkan pertandingan penentu di Liga,” tulis Slaati, dikutip dari laman resminya, Selasa (18/2/2025).

 

