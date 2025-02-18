Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Martunis Angkat Bicara soal Kabar Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:23 WIB
Martunis Angkat Bicara soal Kabar Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia
Momen kebersamaan Martunis dan Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/martunis)
A
A
A

KABAR megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo bakal datang ke Indonesia tengah heboh. Menariknya, anak angkat Cristiano Ronaldo, yakni Martunis justru tak bisa mengonfirmasi kabar benar atau tidaknya kedatangan CR7 tersebut.

1. Tanggapan Martunis

Martunis sendiri tidak diundang oleh siapapun mengenai kehadiran Ronaldo yang dikabarkan akan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia pun mencoba menghubungi pihak Ronaldo dan dikabarkan mantan pemain Real Madrid itu masih berada di Portugal.

"Ya terkait kedatangan Ronaldo ke Indonesia saya enggak ada konfirmasi dari pihak acara, Yayasan gak ada, gak ada undangan apapun. Terus dari pihak asisten Ronaldo saya telah hubungi semalam mereka semua masih di Portugal semalam," kata Martunis, Selasa (18/2/2025).

"Terkait dengan kunjungan itu saya engga berani bilang itu hoaks ataupun engga pasti ataupun real adanya, saya gak jawab dulu," sambungnya.

2. Ronaldo Dirumorkan ke Indonesia

Martunis Ronaldo. ig/martunis_ronaldo
Martunis Ronaldo. ig/martunis_ronaldo

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Cristiano Ronaldo akan mampir ke Indonesia untuk berlibur dan melakukan kegiatan sosial di Kupang selama beberapa hari. Segala kegiatan Ronaldo di Tanah Air disebut untuk memenuhi undangan Dr Susi Marya Katipana, Pemimpin Yayasan Graha Kasih.

Namun sebelum itu, Ronaldo kabarnya akan makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani malam ini, Selasa (18/2/2025). Dia juga akan menginap di Hotel Shangri-La Jakarta sebelum bertolak ke Kupang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.webp
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/29/khabib.jpg
Khabib Nurmagomedov Blak-blakan Akui Sakit Hati dengan Thierry Henry, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement