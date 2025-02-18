Martunis Angkat Bicara soal Kabar Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia

KABAR megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo bakal datang ke Indonesia tengah heboh. Menariknya, anak angkat Cristiano Ronaldo, yakni Martunis justru tak bisa mengonfirmasi kabar benar atau tidaknya kedatangan CR7 tersebut.

1. Tanggapan Martunis

Martunis sendiri tidak diundang oleh siapapun mengenai kehadiran Ronaldo yang dikabarkan akan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia pun mencoba menghubungi pihak Ronaldo dan dikabarkan mantan pemain Real Madrid itu masih berada di Portugal.

"Ya terkait kedatangan Ronaldo ke Indonesia saya enggak ada konfirmasi dari pihak acara, Yayasan gak ada, gak ada undangan apapun. Terus dari pihak asisten Ronaldo saya telah hubungi semalam mereka semua masih di Portugal semalam," kata Martunis, Selasa (18/2/2025).

"Terkait dengan kunjungan itu saya engga berani bilang itu hoaks ataupun engga pasti ataupun real adanya, saya gak jawab dulu," sambungnya.

2. Ronaldo Dirumorkan ke Indonesia

Martunis Ronaldo. ig/martunis_ronaldo

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Cristiano Ronaldo akan mampir ke Indonesia untuk berlibur dan melakukan kegiatan sosial di Kupang selama beberapa hari. Segala kegiatan Ronaldo di Tanah Air disebut untuk memenuhi undangan Dr Susi Marya Katipana, Pemimpin Yayasan Graha Kasih.

Namun sebelum itu, Ronaldo kabarnya akan makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani malam ini, Selasa (18/2/2025). Dia juga akan menginap di Hotel Shangri-La Jakarta sebelum bertolak ke Kupang.