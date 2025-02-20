Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dipastikan Bermarkas di JIS, Persija Jakarta Masih Buka Kans Bangun Stadion Sendiri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |21:13 WIB
Dipastikan Bermarkas di JIS, Persija Jakarta Masih Buka Kans Bangun Stadion Sendiri
Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengangkat replika Stadion JIS (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, sangat senang timnya sudah mendapatkan kepastian bermarkas di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Namun, ia tidak menutup kemungkinan timnya akan tetap membangun stadion sendiri.

Sebagaimana diketahui, JIS adalah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov DKJ). Stadion itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lewat PT JakPro.

1. Upayakan

Stadion JIS resmi jadi rumah Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Stadion JIS resmi jadi rumah Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Prapanca mengatakan stadion baru milik sendiri memang akan diupayakan. Tujuannya agar Persija punya beberapa opsi bermain di Jakarta, selain Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan JIS.

"Kami belum punya rumah sendiri. Nah itu yang kami ingin punya. Jadi kemungkinan, kemungkinan itu akan tetap ada," kata Prapanca di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

2. Tunggu

Pria berkacamata itu belum bisa berbicara lebih detail terkait rencana pembanguan stadion baru. Jadi, ia meminta publik sepakbola Jakarta untuk menunggu tanggal main.

 

Halaman:
1 2
      
