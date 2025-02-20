Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Reaksi Tegas Jay Idzes Usai Venezia Makin Terpuruk Setelah Kalah dari Genoa: Kami Harus Cari Cara untuk Bangkit!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |03:05 WIB
Reaksi Tegas Jay Idzes Usai Venezia Makin Terpuruk Setelah Kalah dari Genoa: Kami Harus Cari Cara untuk Bangkit!
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, memberi reaksi tegas usai klubnya, Venezia FC makin terpuruk kini di Liga Italia 2024-2025. Hal itu terjadi karena Venezia baru saja kalah dari Genoa.

Jay Idzes pun menyadari bahwa Venezia sedang dalam masa sulit usai kalah dari Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Idzes menegaskan skuad I Lagunari -julukan Venezia- harus mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan ini.

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

1. Venezia Tumbang

Venezia menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris. Laga itu digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dini hari WIB.

Sejatinya, Idzes cs bermain apik dan nyaris mencuri satu poin. Tapi sialnya, mereka harus kecolongan dua gol di 10 menit akhir lewat Andrea Pinamonti (82’) dan Maxwel Cornet (86’).

2. Pesan Jay Idzes

Usai laga, Idzes mengatakan kalau Venezia harus mencari cara untuk bangkit dari keterpurukannya ini. Dia menjelaskan saat ini diskusi terus berlangsung antar pemain maupun dengan pelatih.

“Kami harus mencari cara untuk tampil lebih baik karena saat ini kami sedang dalam masa sulit. Kami banyak berdiskusi, baik di antara kami sendiri maupun dengan pelatih,” kata Idzes, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Kamis (20/2/2025).

Pemain Timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa ini bukan waktunya untuk meratapi keterpurukan tersebut. Melainkan, Venezia harus bangkit dan fokus menatap sisa laga yang ada untuk bertahan di Liga Italia.

“Namun sekarang bukan waktunya untuk berbicara lagi, kami harus menunjukkan determinasi di pertandingan, itu saja,” ungkap Idzes.

“Masih ada 13 pertandingan tersisa. Selanjutnya kami akan menghadapi Lazio, jadi kami harus fokus pada pertandingan itu,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
