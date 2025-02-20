DAFTAR 16 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Real Madrid hingga PSG lengkapi daftar tersebut.
Ya, daftar 16 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 sudah lengkap. Sebab, laga-laga di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 sudah rampung digelar semalam.
Laga-laga di Liga Champions 2024-2025 bisa disaksikan di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini.
Real Madrid memastikan diri lolos ke 16 besar usai kalahkan Manchester City di leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Berlaga di Santiago Bernabeu, pada Kamis (20/2/2025) dini hari WIB, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang dengan skor 3-1.
Tiga gol Real Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe. Cetak hattrick, gol Mbappe tercipta pada menit ke-4, 33, dan 61. Sementara Man City, mereka hanya bisa membalas 1 gol lewat aksi Nico Gonzalez (90+2’).
Hasil ini membuat Real Madrid melenggang mulus ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Mereka unggul agregat skor akhir dengan skor 6-3.