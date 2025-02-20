Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar 16 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Real Madrid hingga PSG Lengkapi Daftar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |06:44 WIB
Daftar 16 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Real Madrid hingga PSG Lengkapi Daftar!
Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

DAFTAR 16 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Real Madrid hingga PSG lengkapi daftar tersebut.

Ya, daftar 16 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 sudah lengkap. Sebab, laga-laga di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 sudah rampung digelar semalam.

Kylian Mbappe hattrick di laga Real Madrid vs Manchester City

Laga-laga di Liga Champions 2024-2025 bisa disaksikan di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini.

1. Real Madrid Lolos

Real Madrid memastikan diri lolos ke 16 besar usai kalahkan Manchester City di leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Berlaga di Santiago Bernabeu, pada Kamis (20/2/2025) dini hari WIB, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang dengan skor 3-1.

Tiga gol Real Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe. Cetak hattrick, gol Mbappe tercipta pada menit ke-4, 33, dan 61. Sementara Man City, mereka hanya bisa membalas 1 gol lewat aksi Nico Gonzalez (90+2’).

Hasil ini membuat Real Madrid melenggang mulus ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Mereka unggul agregat skor akhir dengan skor 6-3.

 

