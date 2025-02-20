Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Real Madrid vs Atletico Madrid hingga Liverpool vs PSG?

JADWAL drawing 16 besar Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Sesuai jadwal, drawing 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan dilangsungkan di Nyon, Swiss pada Jumat 21 Februari 2025 pukul 18.00 WIB.

Sebanyak 16 klub sudah dipastikan lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025. Delapan tim lolos setelah finis delapan teratas di fase liga. Mereka ialah Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille dan Aston Villa.

Kemudian dalam dua hari terakhir, ada delapan klub yang memastikan lolos 16 besar via jalur playoff. Sebanyak delapan klub yang dimaksud adalah Paris Saint-Germain (PSG), Atalanta, PSV Eindhoven, Real Madrid, Feyenoord Rotterdam, Bayern Munich, Borussia Dortmund dan Benfica.

1. Regulasi Drawing 16 besar Liga Champions 2024-2025

Liverpool bisa bertemu PSG di 16 besar Liga Champions 2024-2025. (Foto: X/@LFC)

Lantas, apa regulasi yang ada di 16 besar Liga Champions 2024-2025? Dalam format lama, tim yang sudah bertemu di fase grup dan tim yang berasal dari negara sama, tidak diizinkan bertemu di 16 besar Liga Champions.

Sementara dalam format baru, tim yang sudah bertemu di fase liga dan tim yang berasal dari negara sama bisa saja kembali bertemu di 16 besar. Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) pun sudah memasang-masangkan 16 peserta Liga Champions 2024-2025 berdasarkan peringkat di klasemen akhir fase liga.

Ambil contoh Liverpool dan Barcelona yang finis di posisi satu dan dua klasemen fase liga. Liverpool dan Barcelona akan menghadapi salah satu dari PSG dan Benfica.

Jadi, Liverpool berpotensi menghadapi salah satu tim kuat, Les Parisiens -julukan PSG- di 16 besar. Potensi big match juga tersaji saat Real Madrid yang akan bertemu salah satu dari Bayer Leverkusen atau Atletico Madrid.