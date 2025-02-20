Pep Guardiola Dipecat Manchester City Setelah Kalah 3-6 dari Real Madrid di Playoff 16 Besar Liga Champions 2024-2025?

PEP Guardiola dipecat Manchester City setelah kalah agregat 3-6 dari Real Madrid di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025? Pep Guardiola baru saja membuat rekor buruk semenjak menjadi pelatih klub profesional pada 2008.

Untuk pertama kalinya, skuad asuhan pelatih asal Spanyol itu rontok sebelum babak 16 besar. Sebelumnya, kiprah terburuk Pep Guardiola terjadi saat membesut Manchester City di Liga Champions 2016-2017, yang mana The Citizens rontok di 16 besar setelah kalah agresivitas gol tandang dari AS Monaco (6-6).

1. Kylian Mbappe Sering Jadi Momok Pep Guardiola

Momok Manchester City saat itu adalah remaja berusia 18 tahun, Kylian Mbappe. Dari enam gol yang dibuat AS Monaco saat itu, dua di antaranya dicetak Kylian Mbappe.

Delapan tahun berselang, Kylian Mbappe lagi-lagi menjadi momok Manchester City dan Pep Guardiola. Di leg I playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Etihad tengah pekan lalu, Kylian Mbappe mencetak satu gol sekaligus membantu Real Madrid menang 3-2 atas Manchester City.

Dini hari tadi, aksi gila ditunjukkan kapten Timnas Prancis ini. Ia mencetak hattrick sekaligus membantu Real Madrid menang 3-1 atas Manchester City! Real Madrid pun berhak lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 setelah menang agregat 6-3.

Desakan pemecatan kepada Pep Guardiola pun disematkan fans Manchester City kepada manajemen. Hal itu disuarkan fans Manchester Biru di platform X.

“Pecat Pep Guardiola. Ia butuh istirahat dari pekerjaannya saat ini,” tulis akun X @_DrLomo.

“Pep Guardiola beruntung karena penggemar Manchester City tidak punya harga diri. Tim besar lainnya pasti akan memecatnya besok,” sambung akun @mrgreatwunnn.