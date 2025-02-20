Hasil Liga Champions 2024-2025: PSV Eindhoven vs Juventus 3-1, PSG vs Brest 7-0

HASIL Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Sejumlah tim mendulang hasil manis, di antaranya PSV Eindhoven vs Juventus yang berakhir 3-1, hingga PSG vs Brest yang rampung dengan skor 7-0.

Ya, ajang Liga Champions 2024-2025 berlanjut semalam. Empat pertandingan digelar dalam leg II playoff Liga Champions 2024-2025 hingga memastikan sejumlah tim lolos ke 16 besar.

1. Juventus Kandas

Juventus dipastikan tersingkir dari ajang Liga Champions 2024-2025. Kepastian itu didapat usai mereka kena comeback di markas PSV Eindhoven.

Berlaga di Stadion Phillips, Eindhoven, Kamis (20/2/2025) dini hari WIB, Juventus tumbang dengan skor 1-3. Gol semata wayang Juventus pada laga ini dicetak oleh Timothy Weah (63’).

Kekalahan ini membuat Juventus gagal menembus 16 besar. Sebab, mereka kena comeback dari PSV di leg II. Pada laga leg I, Juventus sejatinya menang dengan skor 2-1. Kini, agregat skor akhir berubah menjadi 3-4.