Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+ itu tepatnya akan dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, pada Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-20, kemenangan atas Yaman U-20 masih penting meski sudah dinyatakan gagal lolos fase grup. Setidaknya jika menang, Jens Raven dan kawan-kawan bisa pulang ke Tanah Air dengan kepala tegak karena tak jadi juru kunci dan merebut kemenangan pertama.

1. Laga Tak Kalah Penting

Ya, Timnas Indonesia U-20 sudah pasti gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Penyebab karena skuad berjuluk Garuda Nusantara itu sudah menelan dua kekalahan saat melawan Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3).

Dua kekalahan itu membuat Garuda Nusantara kini bertengger di peringkat ketiga denagn 0 poin. Sementara itu, Yaman U-20 juga senasib, yakni sama-sama kalah dari Iran dan Uzbekistan hingga mengoleksi 0 poin juga.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi

Jadi, kedua tim akan saling berusaha mengincar kemenangan demi meraih tiga poin perdana di Piala Asia U-20 2025. Karena itulah, laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 diprediksi akan berjalan sengit.

2. Optimis Menang

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri optimis bisa meraih kemenangan di fase grup Piala Asia U-20 2025. Ia pun memastikan seluruh anak buahnya siap tampil menggila demi merebut kemenangan tersebut.

"Kita masih ada satu pertandingan yakni melawan Yaman dan semua pemain sudah siap untuk pertandingan yang ini," terang Indra Sjafri, mengutip dari laman PSSI, Rabu (19/2/2025).