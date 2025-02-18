Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 18 Pemain Timnas Putri Indonesia untuk Lawan Arab Saudi di FIFA Matchday Februari 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |22:52 WIB
Daftar 18 Pemain Timnas Putri Indonesia untuk Lawan Arab Saudi di FIFA Matchday Februari 2025
Timnas Putri Indonesia siap hadapi FIFA Matchday 2025. (Foto: Instagram/lff_official)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia sudah memanggil 18 pemain untuk menghadapi Arab Saudi di FIFA Matchday Februari 2025. Dari 18 nama yang dipanggil, terlihat pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki mencoba memadukan para pemain senior dengan pemain muda.

Untuk yang belum tahu, Timnas Putri Indonesia akan bersua Arab Saudi di FIFA Matchday 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

1. Ada 18 Pemain

Sebanyak 18 pemain telah resmi disertakan untuk pertandingan itu, termasuk para pemain diaspora. Di sektor penjaga gawang, ada dua nama yakni Laita Masykuroh dan Indri Yulianti.

Kemudian, pelatih asal Jepang itu mempercayakan lima bek untuk menjaga pertahanan. Di antaranya ada Vivi Oktavia Riski dan Safira Ika Putri yang biasa ditugaskan sebagai kapten tim.

Di sektor gelandang, ada tujuh nama termasuk Estella Loupattij dan Claudia Scheunemann. Lalu di sektor penyerangan, ada empat pemain yang salah satunya adalah Sheva Imut.

Timnas Putri Indonesia. PSSI
Timnas Putri Indonesia. PSSI

2. Persiapan Lawan Arab Saudi

Timnas Putri Indonesia sendiri sudah melakukan pemusatan latihan (TC) di Surabaya untuk mempersiapkan laga melawan Arab Saudi. Setelah pertandingan ini, Claudia Scheunemann dan kolega dijadwalkan berangkat ke Jepang untuk mengikuti turnamen antar universitas.

Ini merupakan bagian dari upaya PSSI dalam pengembangan sepak bola putri. Melansir laman Kita Garuda, PSSI berharap laga melawan Arab Saudi dapat menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain, sekaligus menguji kekuatan Timnas Putri Indonesia di level internasional.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
