HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Bakal Proses Naturalisasi 2 Pemain Keturunan, Tambah Kekuatan Timnas Putri Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |00:01 WIB
PSSI Bakal Proses Naturalisasi 2 Pemain Keturunan, Tambah Kekuatan Timnas Putri Indonesia
PSSI berencana menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia dengan dua pemain keturunan (Foto: PSSI)
A
A
A

PSSI bakal melakukan proses naturalisasi terhadap dua pemain keturunan. Mereka adalah Iris de Rouw dan Bente Fischer yang diproyeksikan memperkuat Timnas Putri Indonesia.

Kabar tersebut disampaikan Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Vivin Cahyani Sungkono. De Rouw berposisi sebagai kiper. Sementara itu, Fischer adalah pemain berposisi penyerang.

1. Butuh

Iris de Rouw (Foto: Instagram/@irisderouw)
Iris de Rouw (Foto: Instagram/@irisderouw)

Vivin mengatakan, naturalisasi De Rouw tidak bisa dihindarkan karena butuh posisi kiper. Langkah itu diambil untuk memperkuat Garuda Pertiwi.

"Memang keluhannya dari tim ini kan memang kami ini kesulitan di kiper. Karena ukuran kiper kami cenderung kecil," kata Vivin, dikutip Jumat (24/1/2025).

2. Hadir

Perempuan berusia 49 tahun itu mengatakan Iris sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Putri Indonesia. Hal itu sambil menunggu tahapan proses naturalisasi yang akan dijalani pemain tersebut.

"Sekarang sudah hadir di Surabaya itu Iris. Iris tingginya hampir 180 cm," ujar Vivin.

 

Halaman:
1 2
      
