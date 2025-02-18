Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:37 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia akan menjamu China pada 5 Juni 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 5 Juni 2025 dan live di RCTI serta GTV.

Sejauh ini AFC belum mengumumkan jam berapa laga ini akan digelar. Namun, merujuk kepada laga-laga sebelumnya yang dilangsungkan di SUGBK, pertandingan digelar mulai pukul 19.00 WIB.

1. SUGBK Masih Jadi Markas Timnas Indonesia

Timnas Indonesia vs Jepang. Aldhi Chandra/MPI

Tercatat hanya satu laga di SUGBK yang digelar pukul 20.45 WIB, yakni saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Laga digelar agak malam demi menghormati umat islam yang menjalankan salat tarawih, mengingat pertandingan dilangsungkan saat bulan Ramadhan (25 Maret 2025).

Satu yang pasti, laga melawan Timnas China teramat krusial untuk menetukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saat ini hingga matchday keenam Grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Koleksi poin Timnas Indonesia sama persis dengan China di posisi juru kunci. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat ini hanya unggul selisih gol atas Timnas Bahrain dan China di posisi lima dan enam.

Sementara dengan Arab Saudi di posisi empat, Timnas Indonesia hanya unggul produktivitas gol. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Karena itu, Timnas Indonesia wajib menang atas China demi memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026. Kemenangan juga wajib disabet demi membalaskan dendam kekalahan 1-2 yang dialami di pertemuan pertama.

 

Telusuri berita bola lainnya
