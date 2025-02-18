Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, di RCTI dan GTV

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |15:57 WIB
Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, di RCTI dan GTV
Timnas Australia akan menjamu Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium. (Foto: Instagram/@allianzstadium).
A
A
A

LIVE di RCTI dan GTV! Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday Ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang digelar di Sydney Football Stadium ini akan dilangsungkan pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Timnas Australia rutin menggelar pertandingan kandang pukul 16.10 WIB atau jam 20.10 waktu setempat. Dalam tiga laga kandang sebelumnya, suporter Australia selalu hampir memadati tribun stadion.

1. Suporter Timnas Australia Dikenal Fanatik

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

Terbaru saat menjamu Timnas Arab Saudi pada November 2024, ada sekira 27.000 suporter yang memadati tribun, dari 29.000 kapasitas Melbourne Rectangular Stadium. Untuk laga Maret 2025, Timnas Australia bermain di stadion yang kapasitasnya lebih besar.

Sekadar diketahui, Sydney Football Stadium memiliki kapasitas 42.500. Menurut laporan Socceroos minggu lalu, tiket sesi pertama laga Australia vs Timnas Indonesia telah habis terjual!

Alhasil, Kevin Diks dan kawan-kawan mesti siap bermain di bawah tekanan sekira 40.000 suporter skuad Socceroos -julukan Timnas Australia. Jika berhasil keluar dari tekanan, peluang Timnas Indonesia mencuri angka sangat besar.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membidik minimal satu angka disabet Timnas Indonesia dalam lawatan ke Australia. Namun, melihat kondisi terkini dan komposisi skuad, peluang Timnas Indonesia meraih angka penuh pun terbuka lebar.

2. Timnas Australia Pincang

Meski tanpa Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang harus menjalani skorsing satu pertandingan, Timnas Indonesia memiliki tenaga tambahan atas nama Ole Romeny. Satu lagi, skuad Socceroos turun tidak dengan skuad terbaiknya.

 

Halaman:
1 2
      
