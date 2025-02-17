Indra Sjafri Satu-satunya Pelatih yang Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia Tahun Ini?

Indra Sjafri berpotensi menjadi satu-satunya pelatih yang gagal bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun ini. (Foto: PSSI)

INDRA Sjafri berpotensi menjadi satu-satunya pelatih yang gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun ini. Sebab, kans Nova Arianto dan Patrick Kluivert mengantarkan Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Indonesia senior lolos Piala Dunia tahun ini terbuka lebar.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri gagal total di Piala Asia U-20 2025 yang menjadi ajang Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Ditargetkan PSSI lolos semifinal Piala Asia U-20 2025 yang menggaransi tiket Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri gagal merealisasikannya.

1. Timnas Indonesia U-20 Rontok di Fase Grup Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir di fase grup Piala Asia U-20 2025 setelah kalah di dua laga awal (kalah 0-3 dari Iran U-20 dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan U-20). Meski begitu, masih ada harapan untuk melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun ini.

2. Timnas Indonesia U-17 Cuma Butuh Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025

Harapan pertama muncul dari Timnas Indonesia U-17. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 racikan Nova Arianto akan tampil di Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan dan Yaman. Melihat calon lawan yang dihadapi, peluang Mathew Baker dan kawan-kawan finis dua besar yang menggaransi tiket perempatfinal Piala Asia U-20 2025 terbuka lebar.

Jika lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-17 otomatis mendapatkan tiket Piala Dunia U-17 2025! Sesuai regulasi, delapan tim yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 diizinkan melaju ke putaran final Piala Dunia U-17 2025.