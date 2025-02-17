Adu Prestasi Indra Sjafri dan Shin Tae-yong saat Latih Timnas Indonesia U-20, Siapa Lebih Unggul?

Indra Sjafri (kanan) dan Shin Tae-yong saat masih bekerjasama di PSSI. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

ADU prestasi Indra Sjafri dan Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia U-20 akan diulas Okezone. Indra Sjafri dan Shin Tae-yong pernah dan masih membesut skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

Indra Sjafri membesut Timnas Indonesia U-20 dari 2023 sampai saat ini, sedangkan Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia U-20 dari 2020 hingga 2023. Dalam periode tersebut, ada turnamen yang sama-sama diikuti Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri dan Shin Tae-yong.

1. Timnas Indonesia U-20 Racikan Shin Tae-yong dan Indra Sjafri Sama-Sama Rontok di Fase Grup Piala Asia U-20

Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Saat itu, skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup A Piala Asia U-20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah.

Di laga pertama, Hokky Caraka dan kawan-kawan kalah 0-2 dari Irak U-20. Di matchday kedua, skuad Garuda Nusantara menang 1-0 atas Suriah U-20 via gol Hokky Caraka.

Kemudian pada matchday pamungkas, Timnas Indonesia U-20 menantang tuan rumah Uzbekistan U-20. Timnas Uzbekistan U-20 diperkuat pemain yang baru saja gabung Manchester City Abdukodir Khusanov dan winger CSKA Moskow Abbosbek Fayzullaev.

Wajib menang untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 gagal menumbangkan Uzbekistan U-20 yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Hasilnya, skor sama kuat 0-0.

Alhasil, Timnas Indonesia U-20 hanya finis di posisi tiga Grup A dengan empat angka. Koleksi angka itu sebenarnya sama persis dengan Irak U-20 di posisi dua, yang merupakan batas akhir tim lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2023. Namun, Timnas Indonesia U-20 kalah selisih gol yakni -1 berbanding +1 milik Irak U-20.