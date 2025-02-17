Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Indra Sjafri dan Shin Tae-yong saat Latih Timnas Indonesia U-20, Siapa Lebih Unggul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |09:16 WIB
Adu Prestasi Indra Sjafri dan Shin Tae-yong saat Latih Timnas Indonesia U-20, Siapa Lebih Unggul?
Indra Sjafri (kanan) dan Shin Tae-yong saat masih bekerjasama di PSSI. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

ADU prestasi Indra Sjafri dan Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia U-20 akan diulas Okezone. Indra Sjafri dan Shin Tae-yong pernah dan masih membesut skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

Indra Sjafri membesut Timnas Indonesia U-20 dari 2023 sampai saat ini, sedangkan Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia U-20 dari 2020 hingga 2023. Dalam periode tersebut, ada turnamen yang sama-sama diikuti Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri dan Shin Tae-yong.

1. Timnas Indonesia U-20 Racikan Shin Tae-yong dan Indra Sjafri Sama-Sama Rontok di Fase Grup Piala Asia U-20

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Saat itu, skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup A Piala Asia U-20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah.

Di laga pertama, Hokky Caraka dan kawan-kawan kalah 0-2 dari Irak U-20. Di matchday kedua, skuad Garuda Nusantara menang 1-0 atas Suriah U-20 via gol Hokky Caraka.

Kemudian pada matchday pamungkas, Timnas Indonesia U-20 menantang tuan rumah Uzbekistan U-20. Timnas Uzbekistan U-20 diperkuat pemain yang baru saja gabung Manchester City Abdukodir Khusanov dan winger CSKA Moskow Abbosbek Fayzullaev.

Wajib menang untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 gagal menumbangkan Uzbekistan U-20 yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Hasilnya, skor sama kuat 0-0.

Alhasil, Timnas Indonesia U-20 hanya finis di posisi tiga Grup A dengan empat angka. Koleksi angka itu sebenarnya sama persis dengan Irak U-20 di posisi dua, yang merupakan batas akhir tim lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2023. Namun, Timnas Indonesia U-20 kalah selisih gol yakni -1 berbanding +1 milik Irak U-20.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.jpg
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/tim_snooker_putra_indonesia_terhenti_dramatis_di_b.jpg
Kalah Tipis dari Prancis, Tim Snooker Putra Indonesia Terhenti Dramatis di 12 Besar di Oman World Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement