SHENZHEN - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas meminta maaf karena Garuda Nusantara kalah dari Uzbekistan U-20. Gara-gara kekalahan itu, Timnas Indonesia U-20 pun tersingkir dari ajang Piala Asia U-20 2025.
Ya, Timnas Indonesia U-20 dikalahkan Uzbekistan 1-3 di laga kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025).
Tiga gol untuk Uzbekistan U-20 dicatat oleh Mukhammadali Uriboev (21'), Abdugafur Khaydarov (47'), dan Saidumarkhon Saidnurullaev (63'). Garuda Nusantara hanya bisa membalaskan satu gol via Jens Raven (23').
Hasil ini memastikan Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025. Peluang pasukan Indra Sjafri melaju ke babak perempatfinal sudah tertutup karena menelan dua kekalahan di fase grup.
Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 disikat Iran (0-3) di laga pertama. Mereka kini duduk di peringkat ketiga klasemen tanpa memperoleh poin.
Dengan demikian, asa Timnas Indonesia U-20 bermain di Piala Dunia U-20 juga otomatis tertutup. Dony Tri Pamungkas selaku kapten menyampaikan permohonan maaf terkait kegagalan Timnas Indonesia U-20.
"Saya mewakili tim menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami," ucap Dony, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (17/2/2025).