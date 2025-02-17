Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gugur Lebih Cepat dari Piala Asia U-20 2025, Dony Tri Pamungkas Minta Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |09:15 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gugur Lebih Cepat dari Piala Asia U-20 2025, Dony Tri Pamungkas Minta Maaf
Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
SHENZHEN - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas meminta maaf karena Garuda Nusantara kalah dari Uzbekistan U-20. Gara-gara kekalahan itu, Timnas Indonesia U-20 pun tersingkir dari ajang Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 dikalahkan Uzbekistan 1-3 di laga kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025).

Tiga gol untuk Uzbekistan U-20 dicatat oleh Mukhammadali Uriboev (21'), Abdugafur Khaydarov (47'), dan Saidumarkhon Saidnurullaev (63'). Garuda Nusantara hanya bisa membalaskan satu gol via Jens Raven (23').

1. Dipastikan Gugur

Hasil ini memastikan Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025. Peluang pasukan Indra Sjafri melaju ke babak perempatfinal sudah tertutup karena menelan dua kekalahan di fase grup.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: AFC)
Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: AFC)

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 disikat Iran (0-3) di laga pertama. Mereka kini duduk di peringkat ketiga klasemen tanpa memperoleh poin.

Dengan demikian, asa Timnas Indonesia U-20 bermain di Piala Dunia U-20 juga otomatis tertutup. Dony Tri Pamungkas selaku kapten menyampaikan permohonan maaf terkait kegagalan Timnas Indonesia U-20.

"Saya mewakili tim menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami," ucap Dony, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (17/2/2025).

 

