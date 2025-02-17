Kisah Denny Landzaat yang Sebut Bekerja untuk Timnas Indonesia Jadi Hal Istimewa

KISAH Denny Landzaat menarik diulas. Sebab, dia mengatakan bahwa bekerja dengan Timnas Indonesia jadi hal istimewa.

Landzaat bahkan mengaku tidak perlu berpikir lama untuk menerima tawaran untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Kini, dia tentu siap memberi yang terbaik untuk Timnas Indonesia.

1. Denny Landzaat Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Denny Landzaat diperkenalkan PSSI sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Asisten pelatih berusia 48 tahun itu diperkenalkan bersama pelatih kepala, Patrick Kluivert dan asisten lainnya, Alex Pastoor.

Tak lama setelah itu, PSSI juga memperkenalkan Gerald Vanenburg sebagai asisten pelatih sekaligus pelatih Timnas Indonesia U-23. Landzaat mengungkapkan tidak perlu pertimbangan panjang untuk mengabdi ke Timnas Indonesia.

“Saya tidak perlu berpikir lama,” kata Landzaat dikutip dari Voetbal Primeur, Senin (17/2/2025).

2. Tak Perlu Pikir Panjang

Landzaat menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang karena ada kolega dekatnya, Patrick Kluivert. Keduanya diketahui pernah bermain bersama di Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda.

“Rasanya sangat istimewa, sebagian karena Patrick (Kluivert) dan saya punya masa lalu,” ungkap Landzaat.

Apalagi, Landzaat mempunyai darah Indonesia dari sang Ibu yang merupakan orang Maluku. Menurut eks gelandang Ajax Amsterdam itu, mengabdi untuk Timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat istimewa.

“Selalu ada rencana untuk bekerja sama. Sekarang saya bebas, dan bagi saya ini adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Akar keluarga saya ada di Indonesia,” lanjutnya.