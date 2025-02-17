Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Ditahan Persik Kediri 0-0, Ong Kim Swee Sesalkan Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |01:05 WIB
Persis Solo Ditahan Persik Kediri 0-0, Ong Kim Swee Sesalkan Hal Ini
Ong Kim Swee kala mengangani Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
KEDIRI – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, punya penyesalan usai timnya ditahan imbang Persik Kediri dengan skor 0-0 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Menurutnya, Persis Solo gagal memaksimalkan peluang saat berhadapan dengan Persik Kediri.

Alhasil, kedua tim harus puas berbagi poin usai meraih hasil imbang tanpa gol. Persis Solo dan Persik Kediri sendiri bermain imbang 0-0 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Jumat 14 Februari 2025.

Persik Kediri vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persisofficial)

1. Ong Kim Swee Soroti Permainan Persis Solo

Selepas pertandingan, Ong Kim Swee memuji permainan solid dari Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pelatih asal Malaysia itu kagum dengan permainan Persik, meski sudah kehilangan Ramiro Fergonzi sejak menit kelima.

“Kredit harus diberikan kepada para pemain Persik yang walaupun bermain dengan 10 pemain sejak awal permainan, namun memberikan perlawanan dan mengimbangi tim Persis,” tutur Ong Kim Swee dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (17/2/2025).

 

