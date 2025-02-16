Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Sore Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan pekan ke-23 itu akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) pukul 15.30 WIB.

Laga tersebut tak hanya soal gengsi, tetapi juga persaingan di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Sebab Persija Jakarta yang menempati posisi keempat dengan 39 poin, saat ini hanya berjarak 10 angka saja dengan Persib yang berada di puncak klasemen.

1. Persija Optimis

Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena optimis timnya bisa mengalahkan Persib. Terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, yakni para The Jakmania yang siap meramaikan Stadion Patriot.

"Tentu saja besok (hari ini) kita akan memulai laga dengan mentalitas yang sama seperti yang kami lakukan biasanya yaitu mencoba untuk mendapatkan tiga poin," kata Pena jelang laga Persija vs Persib, dikutip Minggu (16/2/2025).

"Jadi, kami akan mencoba untuk menggunakan kekuatan kita, kita punya banyak kekuatan. Besok kita akan memulai laga dengan mentalitas meraih tiga poin. Jadi, itulah mentalitas kami, tidak hanya di laga besok, tapi di setiap pekannya," lanjutnya.

carlos pena foto persija jakarta

Pena memastukan persiapan Macan Kemayoran –julukan Persija– sudah matang. Sekarang, tinggal bagaimana Gustavo Almeida dan kolega menerapkan taktik dengan baik saat berhadapan dengan Persib.

"Kami sudah siap untuk meraih tiga poin di laga besok (hari ini)," imbuh Pena.