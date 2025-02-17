Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Lanjutkan Tren Positif Usai Bungkam Inter Milan, Potensi Juara Liga Italia 2024-2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |15:23 WIB
Juventus Lanjutkan Tren Positif Usai Bungkam Inter Milan, Potensi Juara Liga Italia 2024-2025?
Suasana laga Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

JUVENTUS terus melanjutkan tren positif di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Terbaru, Inter Milan menjadi korban kegacoran Juventus, di mana Bianconeri –julukan Juventus– keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 dalam pertandingan di Allianz Stadium, pada Senin (17/2/2025) dini hari WIB.

Laga Juventus vs Inter itu merupakan matchday ke-25 Liga Italia 2024-2025. Berkat kemenangan itu, Juventus pun mampu memperbaiki posisi dan kini ikut meramaikan perebutan scudetto di musim ini.

1. Bertengger di Posisi 4

Juventus berhasil mengunci tiga poin penting saat melawan Inter Milan. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Francisco Conceicao pada menit 74.

Gol dari Conceicao begitu penting, mengingat Juventus kewalahan menghadapi Inter. Padahal Juventus bermain di kandang, namun Inter tampil lebih dominan dengan 60 persen penguasaan bola.

Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)

Tambahan 3 poin dari laga melawan Inter mengantarkan Juventus bertengger di peringkat keempat dengan 46 poin. Juventus kini hanya terpaut 5 angka dari Atalanta yang berada di posisi ketiga, berbeda 8 angka dengan Inter yang menempati peringkat kedua, dan berjarak 10 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen.

Tentu 10 poin merupakan jarak yang cukup jauh. Namun, Liga Italia 2024-2025 masih menyisakan 13 laga lagi, jadi apapun dapat terjadi dan peluang Juventus untuk menjadi juara belum tertutup.

Terlebih Juventus tengah tampil gacor. Tim asuhan Thiago Motta itu sudah tiga laga terakhir di Liga Italia 2024-2025 selalu memetik kemenangan.

Jika hasil positif itu terus berlanjut, maka Juventus bisa benar-benar meramaikan perebutan gelar juara Serie A musim ini.

 

