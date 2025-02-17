Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Bianconeri Menang 1-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |05:50 WIB
Hasil Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: <i>Bianconeri</i> Menang 1-0!
Juventus menang 1-0 atas Inter Milan di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

TURIN Juventus berhasil menang atas Inter Milan di pekan ke-25 Liga Italia 2024-2025 pada Senin (17/2/2025) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga Juventus vs Inter itu dicetak oleh Francisco Conceicao pada menit ke-74. Berkat Conceicao, Juventus berhasil merebut tiga poin penting dari Nerazzurri –julukan Inter.

Pasalnya kemenangan atas Inter membuat Juventus kini naik ke posisi keempat pada klasemen Liga Italia 2024-2025. Tepatnya Bianconeri kini memiliki 46 poin.

Sementara itu, Inter yang menelan kekalahan harus puas tertahan di posisi kedua dengan 54 poin. Padahal jika saja menang atas Juventus, Inter biasa menggeser Napoli dari puncak klasemen.

Sebab jarak Inter dengan Napoli hanya dua poin saja. Kendati demikian, kenyataannya Inter meraih satu poin saja gagal karena kalah 0-1 dari Juventus.

Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)

Tentunya hasil itu membuat persaingan papan atas Liga Italia 2024-2025 semakin menarik. Juventus pelan-pelan mulai kembali bersaing memperebutkan scudetto.

Jalannya Pertandingan

Dalam laga Juventus vs Inter, Nerazzurri sejatinya menjadi tim yang lebih dominan. Inter tepatnya memiliki nyaris 60 persen penguasaan bola.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647181/media-uzbekistan-timur-kapadze-hampir-pasti-jadi-pelatih-timnas-indonesia-urm.webp
Media Uzbekistan: Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kevin_diks.jpg
Komentar Berkelas Kevin Diks usai Cetak Gol dalam Kemenangan Telak Monchengladbach atas Heidenheim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement