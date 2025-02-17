Hasil Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Bianconeri Menang 1-0!

TURIN – Juventus berhasil menang atas Inter Milan di pekan ke-25 Liga Italia 2024-2025 pada Senin (17/2/2025) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga Juventus vs Inter itu dicetak oleh Francisco Conceicao pada menit ke-74. Berkat Conceicao, Juventus berhasil merebut tiga poin penting dari Nerazzurri –julukan Inter.

Pasalnya kemenangan atas Inter membuat Juventus kini naik ke posisi keempat pada klasemen Liga Italia 2024-2025. Tepatnya Bianconeri kini memiliki 46 poin.

Sementara itu, Inter yang menelan kekalahan harus puas tertahan di posisi kedua dengan 54 poin. Padahal jika saja menang atas Juventus, Inter biasa menggeser Napoli dari puncak klasemen.

Sebab jarak Inter dengan Napoli hanya dua poin saja. Kendati demikian, kenyataannya Inter meraih satu poin saja gagal karena kalah 0-1 dari Juventus.

Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)

Tentunya hasil itu membuat persaingan papan atas Liga Italia 2024-2025 semakin menarik. Juventus pelan-pelan mulai kembali bersaing memperebutkan scudetto.

Jalannya Pertandingan

Dalam laga Juventus vs Inter, Nerazzurri sejatinya menjadi tim yang lebih dominan. Inter tepatnya memiliki nyaris 60 persen penguasaan bola.