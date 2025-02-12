Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2024-2025: Juventus vs PSV Eindhoven 2-1, Brest vs PSG 0-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |05:21 WIB
Hasil Liga Champions 2024-2025: Juventus vs PSV Eindhoven 2-1, Brest vs PSG 0-3
Hasil Liga Champions 2024-2025 semalam menampilkan Juventus vs PSV Eindhoven berakhir 2-1 (Foto: UEFA)
HASIL Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Juventus sukses mengalahkan PSV Eindhoven 2-1 sementara Brest tumbang 0-3 di tangan Paris Saint-Germain (PSG).

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Empat

como 1907 vs juventus foto juventus

Sebanyak empat pertandingan babak playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 digelar pada Rabu (12/2/2025) dini hari WIB. Hasilnya, seluruh pertandingan menghasilkan pemenang.

Juventus berhasil memanfaatkan laga kandang di leg I dengan mengalahkan PSV Eindhoven 2-1. Gol Weston McKennie (34’) sempat disamakan Ivan Perisic (56’). Namun, Samuel Mbangula (82’) jadi pahlawan kemenangan.

2. Tipis

Skor tipis lainnya tercipta di laga antara Manchester City vs Real Madrid di Stadion Etihad. Erling Haaland mengemas dua gol pada menit ke-19 dan 80. Kylian Mbappe sempat menyamakan skor di menit ke-60.

Namun, lima menit akhir laga membuktikan kapasitas Los Blancos. Mereka bangkit dan menceploskan dua gol lewat Brahim Diaz (86’) dan Jude Bellingham (90+2’) untuk berbalik menang 3-2.

 

