Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2024-2025?

Ruben Amorim berpotensi dipecat Manchester United setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Laman resmi Manchester United)

RUBEN Amorim dipecat Manchester United setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025? Hasil buruk terus dialami Manchester United racikan Ruben Amorim.

Terbaru, tandang ke markas Tottenham Hotspur pada Senin (17/2/2025) dini hari WIB, Manchester United tumbang 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- dicetak James Maddison pada menit 13.

1. Manchester United Terporosok ke Posisi 15 Klasemen Sementara Liga Inggris 2024-2025

Akibat kekalahan ini, Manchester United merosot ke posisi 15 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 29 angka. Manchester United hanya unggul 12 poin dari Ipswich Town di posisi 18, atau batas atas tim yang terdegradasi ke Liga 2 Inggris musim depan.

Sementara jika ingin tampil di Liga Champions musim depan, Manchester United mesti membuat keajaiban. Sebab, Manchester United terpaut 15 angka dari Manchester City di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Liga Champions 2025-2026.

Semenjak dipegang Ruben Amorim pada November 2024, performa Manchester United tak bisa dikatakan baik. Dari 14 laga Liga Inggris 2024-2025 dipimpin Ruben Amorim, Manchester Merah hanya mendapatkan empat menang, dua imbang dan delapan kalah.

Hasil ini tidak menggambarkan Manchester United yang berstatus klub tersukses di Premier League. Lantas, apa respons Ruben Amorim atas buruknya performa Manchester United musim ini?

2. Ruben Amorim Tidak Khawatir Dipecat Manchester United

Ruben Amorim tidak khawatir jika nantinya dipecat manajemen Manchester United. Namun, ia khawatir dengan posisi yang ditempati Manchester United di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.