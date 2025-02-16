Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Sedih Amad Diallo, Harus Akhiri Musim 2024-2025 Lebih Cepat Gara-Gara Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |11:59 WIB
Kisah Sedih Amad Diallo, Harus Akhiri Musim 2024-2025 Lebih Cepat Gara-Gara Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United
Pemain Manchester United, Amad Diallo. (Foto: Instagram/amaddiallo19)
A
A
A

LONDON – Bintang muda Manchester United, Amad Diallo dipastikan mengakhiri musim 2024-2025 lebih dulu karena mengalamai cedera parah. Nahasnya cedera itu terjadi ketika Amad Diallo tengah dibutuhkan Man United untuk melawan Tottenham di matchday ke-25 Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) pukul 22.30 WIB.

Ya, Man United yang kini bertengger di posisi ke-14 Liga Inggris 2024-2025 berpotensi disalip Tottenham jika sampai kalah di laga tersebut. Pasalnya Tottenham berada di peringkat ke-15 dengan 27 poin, tertinggal dua angka saja dari Man United.

1. Cedera Parah

Amad Diallo dilaporkan mengalami cedera di sesi latihan jelang Tottenham vs Man United. Diallo tepatnya menderita cedera engkel dan diprediksi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan diri.

Karena itu, ada kabar Diallo baru bisa bermain usai musim 2024-2025 berakhir. Tentunya itu menjadi kabar buruk bagi pemain berusia 22 tahun yang tengah naik daun tersebut.

Kendati demikian, Amad Diallo tak mau terlalu lama menderita. Ia pastikan bakal berusaha pulih lebih sambil mendukung Man United dari pinggir lapangan.

Amad Diallo. reuters

“Sangat kecewa menulis pesan ini di momen yang krusial di musim ini. Sayangnya, saya akan absen cukup lama karena cedera,” curhat Amad Diallo di instagram pribadinya, @amaddiallo19, Minggu (16/2/2025).

“Saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya!! Saatnya mendukung para pemain dari luar (lapangan). Masih banyak (laga)yang bisa dimainkan,” tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Profil Timur Kapadze, Kandidat Pelatih Timnas Indonesia yang Tengah Dipertimbangkan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement