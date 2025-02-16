Kisah Sedih Amad Diallo, Harus Akhiri Musim 2024-2025 Lebih Cepat Gara-Gara Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United

LONDON – Bintang muda Manchester United, Amad Diallo dipastikan mengakhiri musim 2024-2025 lebih dulu karena mengalamai cedera parah. Nahasnya cedera itu terjadi ketika Amad Diallo tengah dibutuhkan Man United untuk melawan Tottenham di matchday ke-25 Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) pukul 22.30 WIB.

Ya, Man United yang kini bertengger di posisi ke-14 Liga Inggris 2024-2025 berpotensi disalip Tottenham jika sampai kalah di laga tersebut. Pasalnya Tottenham berada di peringkat ke-15 dengan 27 poin, tertinggal dua angka saja dari Man United.

1. Cedera Parah

Amad Diallo dilaporkan mengalami cedera di sesi latihan jelang Tottenham vs Man United. Diallo tepatnya menderita cedera engkel dan diprediksi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan diri.

Karena itu, ada kabar Diallo baru bisa bermain usai musim 2024-2025 berakhir. Tentunya itu menjadi kabar buruk bagi pemain berusia 22 tahun yang tengah naik daun tersebut.

Kendati demikian, Amad Diallo tak mau terlalu lama menderita. Ia pastikan bakal berusaha pulih lebih sambil mendukung Man United dari pinggir lapangan.

“Sangat kecewa menulis pesan ini di momen yang krusial di musim ini. Sayangnya, saya akan absen cukup lama karena cedera,” curhat Amad Diallo di instagram pribadinya, @amaddiallo19, Minggu (16/2/2025).

“Saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya!! Saatnya mendukung para pemain dari luar (lapangan). Masih banyak (laga)yang bisa dimainkan,” tutupnya.