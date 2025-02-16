Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: Jens Raven Cetak Gol, Skor 1-1!

SHENZHEN – Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui hingga menit ke-23. Skor sementara laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB, adalah 1-1!

Gol Uzbekistan dicetak oleh Mukhammadali Urinboev lewat skema umpan silang di menit ke-21. Indonesia membalas cepat di menit ke-23 lewat gol Jens Raven.

Jalannya Pertandingan

Uzbekistan coba untuk mengambil inisiatif serangan di menit-menit awal. Mereka mendapat kans lewat kaki Abdugafur Haydarov di menit pertama tetapi menyamping dari gawang.

Indonesia tertekan dalam 10 menit tetapi kemudian mulai bisa nyaman mengendalikan permainan. Peluang didapat Toni Firmansyah di menit ke-12 tetapi mengarah tepat ke kiper Muhammadyusuf Sobirov.

Haydarov mengintip peluang di menit ke-20 tetapi tembakannya dari luar kotak penalti masih melambung. Gol bagi Uzbekistan tercipta di menit ke-21 lewat Urinboev. Namun, Raven membalas dua menit kemudian.