Jelang Lawan Thom Haye, Calvin Verdonk Berambisi Perbaiki Posisi NEC Nijmegen di Klasemen Liga Belanda 2024-2025

BINTANG Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berambisi memperbaiki posisi timnya, NEC Nijmegen, di klasemen Liga Belanda 2024-2025. Hal ini disampaikan jelang NEC Nijmegen bersua dengan tim Thom Haye, yakni Almere City.

Diketahui, saat ini, NEC Nijmegen masih berada di posisi ke-11 pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-2025. Mereka total meraih 24 poin.

1. Ambisi Calvin Verdonk

Calvin menegaskan NEC Nijmegen sudah melupakan kekalahan 1-2 timnya dari Groningen, pada pekan lalu. NEC Nijmegen pun sudah melakukan evaluasi agar lebih baik dalam laga-laga ke depan.

“Bukan berarti kita sedang dalam kondisi buruk sekarang,” kata Verdonk dilansir dari Forza NEC, Minggu (16/2/2025).

Dalam laga terdekat, NEC Nijmegen berhadapan dengan Almere City. Laga itu akan berlangsung di Goffertstadion, Minggu (16/2/2025) pukul 18.15 WIB.

Pemain kelahiran Dordrecht itu akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat melawan Almere City. Hal itu dilakukan demi membawa NEC Nijmegen menang.

"Kita hanya harus terus melihat ke atas. Tentu saja kami sadar bahwa semuanya berdekatan," tegas Verdonk.