Calvin Verdonk Penasaran dengan Patrick Kluivert yang Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia

CALVIN Verdonk sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut.

1. Patrick Kluivert Gantikan Shin Tae-yong

Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun di Skuad Garuda.

Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepakbola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona.

2. Calvin Verdonk Penasaran

Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi Timnas Indonesia, Calvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih Skuad Garuda.

“Saya sangat penasaran,” kata Calvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu (15/2/2025).

“Itu nama besar, tapi dalam sepakbola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie,” sambungnya.

“Saya tidak pernah benar-benar berpikir, 'Wow, saya bermain dengan orang-orang itu.' “Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa,” tambah Calvin sambil tertawa.