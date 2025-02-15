Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk Buka Peluang Tinggalkan NEC Nijmegen, Ini Alasannya

BINTANG Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, membuka peluang tinggalkan NEC Nijmegen. Alasannya pun diungkap Calvin.

Calvin mengatakan tak menutup kemungkinan untuk pergi, meskipun sudah merasa nyaman di klubnya saat ini. Apalagi kini, Calvin mengaku banyak klub yang menaruh minat kepadanya.

1. Kiprah di NEC Nijmegen

Calvin Verdonk belum lama ini sudah memperpanjang kontraknya bersama NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu kini mempunyai kontrak cukup panjang di Gofferstadion, tepatnya hingga Juni 2028.

Walau demikian, Calvin ternyata tak menutup kemungkinan untuk hengkang. Dia mengaku kepikiran karena banyaknya minat klub lain untuk merekrutnya. Apalagi, klub-klub ini akan membuat Calvin lebih berkembang.

“Saya bersenang-senang di sini. Jika saya terus seperti ini, akan selalu ada minat yang membuat saya berpikir. Empat liga teratas atau tiga klub teratas di Belanda,” kata Calvin dilansir dari Forza NEC, Sabtu (15/2/2025).

Liga Belanda memiliki banyak tim besar, tiga di antaranya adalah Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord. Tak menutup kemungkinan ketiga klub itu memiliki minat terhadap Calvin.

Meski sempat menimba ilmu cukup lama di Feyenoord, Calvin tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Ajax atau PSV. Namun untuk saat ini, Calvin mengaku nyaman dengan NEC Nijmegen.

“Itu sudah lama sekali. Saya lebih merupakan pendukung NEC daripada pendukung Feyenoord. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan saya telah bermain di tim utama lebih lama,” tutur Calvin.