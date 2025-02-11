Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

NEC Nijmegen Kalah, Calvin Verdonk Sempat Ribut dengan Rekan Setim

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |00:00 WIB
NEC Nijmegen Kalah, Calvin Verdonk Sempat Ribut dengan Rekan Setim
Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/necnijmegen)
A
A
A

GRONINGEN - Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk sempat ribut rengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Kento Shiogai saat dikalahkan Groningen 1-2 di laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Menanggapi hal tersebut, pelatih NEC Nijmegen, Roger Meijer merasa ketegangan itu wajar dan bukan masalah besar.

NEC Nijmegen menelan kekalahan dari Groningen 1-2 di pekan ke-22 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Euroborg, Groningen, Belanda pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin.

Groningen yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-58 sukses memenangkan pertandingan. Sepasang gol untuk tim tuan rumah dicetak oleh Wouter Prins (2'), Thom van Bergen (31').

Sementara, NEC Nijmegen hanya bisa mencetak satu gol via Vito van Crooij (66'). Padahal, Calvin Verdonk dan kolega mendapat banyak peluang di menit-menit akhir.

1, Perselisihan Calvin Verdonk

Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)
Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)

Dalam laga tersebut, Calvin dan Kento Shiogai terlibat keributan kecil. Hal ini ditengarai karena Calvin tidak senang dengan keputusan Kento yang memilih menembak daripada mengoper saat mendapat peluang.

Memang, momen itu krusial karena Kento mendapatkan beberapa peluang di menit akhir. Pada akhirnya, upaya Kento berhasil ditepis atau diberhentikan oleh lawan. Peluang tersebut pun menjadi sia-sia.

"Saya pikir Kento seharusnya memberikan umpan lebar dan Calvin mengatakan itu setelahnya. Saya mengerti Anda emosional setelah pertandingan dan kemudian semuanya berakhir," ungkap Meijer dikutip dari Forza NEC, Selasa (11/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
