HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sedih Calvin Verdonk, Dibesarkan oleh sang Ibu Tanpa Kehadiran Sosok Ayahnya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |16:32 WIB
Kisah Sedih Calvin Verdonk, Dibesarkan oleh sang Ibu Tanpa Kehadiran Sosok Ayahnya
Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
KISAH sedih Calvin Verdonk yang dibesarkan oleh sang ibu tanpa kehadiran sosok ayahnya menarik untuk dibahas. Ya, bek Timnas Indonesia itu ternyata tumbuh besar tanpa mendapatkan kasih sayang dari ayahnya yang bernama Ronald Alting Siberg.

Padahal darah Indonesia yang mengalir di tubuh Verdonk berasal dari ayahnya. Namun, sayang ayahnya meninggalkan Verdonk bersama ibunya hingga sampai saat ini.

1. Hanya Mendapatkan Kasih Sayang dari Ibu

Tak seperti para pemain naturalisasi Indonesia kebanyakan, Calvin Verdonk tak terlalu banyak mengenal Indonesia. Sebab ayahnya yang lahir di Meulaboh, Aceh pada 6 Februari 1958 itu memilih meninggalkan Verdonk sejak lahir.

Jadi, Verdonk mengakui dirinya tak seperti pemain keturunan Timnas Indonesia kebanyakan yang memiliki keluarga lengkap.

“Ayah saya berasal dari Indonesia, namun saya tumbuh besar bersama ibu saya. Jadi, itu sedikit berbeda bagi saya,” ungkap Calvin Verdonk saat diwawancarai oleh akun youtube NEC Nijmegen, Selasa (11/2/2025).

Sah Jadi WNI, Calvin Verdonk Cium Bendera Merah Putih
Sah Jadi WNI, Calvin Verdonk Cium Bendera Merah Putih

Menariknya, Verdonk tahu sang ayah selama ini ada di Belanda, namun mereka tak saling berhubungan. Verdonk justru mengenal baik saudara tiri dari pihak ayahnya yang sudah berkeluarga lagi.

“Ayah kami berasal dari Sumatra, kami punya keturunan Indonesia darinya. Tapi dia telah benar-benar keluar (dari kehidupan keluarga Calvin Verdonk) selama 27 tahun. Dia tinggal di Belanda, tetapi tidak ada kontak,” kata Calvin Verdonk saat diwawancara media Belanda, Algemeen Dagblad.

 

