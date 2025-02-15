Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:25 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Hasil imbang Arab Saudi atas China akan bantu Timnas Indonesia naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: X/@SaudiNT_EN)
HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs Timnas China bantu Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas potensi di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hingga matchday keenam Grup C, Timnas Jepang belum tergoyahkan di puncak klasemen dengan 16 angka. Lanjut di posisi dua ada Timnas Australia yang mengemas tujuh angka.

1. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China Bersaing Ketat

Kemudian berturut-turut di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi karena unggul produktivitas gol.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Sementara dengan Bahrain dan China, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- unggul selisih gol. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Kebetulan, Timnas Indonesia akan bertemu Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Meski secara ranking FIFA Timnas Indonesia kalah jauh dari Australia (peringkat 130 berbanding 26 dunia), secara materi pemain skuad Garuda tidaklah kalah.

Timnas Indonesia bahkan semakin kuat karena kehadiran Ole Romeny pada Maret 2025. Karena itu, ada peluang Timnas Indonesia menang atas Australia, sekalipun laga digelar di kandang lawan.

2. Timnas Indonesia Tak Otomatis Naik ke Posisi 2 Sekalipun Menang atas Australia

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia langsung melesat ke peringkat dua jika menang atas Australia? Jawabannya belum. Posisi Timnas Indonesia juga bergantung kepada dua laga lain yang mempertemukan Arab Saudi vs China dan Jepang vs Bahrain pada Kamis, 20 Maret 2025.

 

