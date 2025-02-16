Calvin Verdonk Jelang Lawan Thom Haye di Laga NEC Nijmegen vs Almere City Malam Ini: Harus Tampil 100 Persen!

DUA bintang Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Thom Haye, akan saling berhadapan dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Calvin Verdonk pun beri pesan khusus kepada rekan setimnya di NEC Nijmegen jelang laga itu.

Ya, Calvin Verdonk dan Thom Haye akan saling berhadapan dalam lanjutan Liga Belanda saat NEC Nijmegen berhadapan dengan Almere City. Laga itu akan berlangsung di Goffertstadion, Minggu (16/2/2025) pukul 18.15 WIB.

1. Pesan Calvin Verdonk

Calvin Verdonk mengatakan timnya harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Hal tersebut agar mereka dapat mengunci kemenangan atas Almere City

"Kami harus mengawali setiap pertandingan dengan tajam dan tampil 100 persen, kalau tidak kami bisa kalah dari siapa pun,” kata Verdonk dilansir dari Forza NEC

Verdonk pun mengatakan sangat kecewa timnya dalam dua laga terakhir gagal meraih hasil maksimal. Padahal, NEC sudah melakukan persiapan dengan sebaik mungkin dan motivasi tinggi.

Hasil itu saat mereka imbang 3-3 dengan PSV Eindhoven. Untuk laga lainnya NEC malah kalah 1-2 dari Groningen.

“Kami memulai setiap pertandingan dengan niat baik. Seringkali ketika kami memainkan pertandingan seperti melawan Groningen, kami memulai dengan buruk dan tidak pernah pulih," ujarnya.