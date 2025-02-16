Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Sore Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |07:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Sore Ini
Persija Jakarta vs Persib Bandung kala berduel. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sore ini akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/2/2025) pukul 15.30 WIB.

Laga tersebut akan krusial bagi kedua tim, terkhusus untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Persija diketahui sedang mencari kemenangan pertama setelah tiga laga terakhir.

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

1. Pesan Pelatih Persija Jakarta

Jelang laga itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengingatkan anak asuhnya untuk tetap kontrol emosi. Pena tidak ingin kejadian putaran pertama yang merugikan tim terulang.

Apalagi pada pertemuan pertama, kedua tim sama-sama mendapat kartu merah. Laga itu tersaji pada 23 September 2024.

Persija kehilangan Firza Andika lebih dulu pada menit ke-28, kemudian Persib bermain dengan 10 orang setelah Marc Klok diusir wasit pada menit 62. Meski begitu, Persib sukses meraih kemenangan (2-0).

"Besok (hari ini) akan jadi laga yang sangat emosional. Saya pikir salah satu hal terpenting yang harus kita kontrol di laga besok adalah emosi para pemain. Karena di pertemuan pertama kami mendapatkan kartu merah dan itu sulit untuk kami kembali ke pertandingan," kata Pena dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Minggu (16/2/2025).

"Jadi, besok emosinya akan sangat, sangat tinggi, kuat, dan kita perlu mengontrol hal tersebut, itu sangat penting. Jadi, hal terpenting pertama adalah keputusan saya, pemain mana saja yang akan saya pilih untuk pertandingan besok (hari ini)," sambungnya.

Menurut Pena, tidak hanya pemain yang harus bijak dalam mengelola emosi di laga bertajuk derby. Pelatih asal Spanyol itu juga menginginkan wasit melakukan hal serupa.

"Saya selalu mengatakan ini kepada para pemain bahwa sangat penting untuk mengontrol emosi. Tidak hanya pemain, melainkan (juga) wasit," lanjutnya.

 

