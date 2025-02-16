Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata Asisten Pelatih Persija Jakarta soal Rizky Ridho yang Alami Penurunan Performa Jelang Lawan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |01:05 WIB
Kata Asisten Pelatih Persija Jakarta soal Rizky Ridho yang Alami Penurunan Performa Jelang Lawan Persib Bandung
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

ASISTEN pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, angkat bicara soal performa Rizky Ridho yang alami penurunan. Hal itu jadi sorotan jelang Persija kembali berlaga dengan melawan Persib Bandung.

Bagi Ricky Nelson, performa pemainnya, Rizky Ridho, tidak mengalami penurunan. Namun, dia menilai pemain itu sedang dalam hari buruk.

Rizky Ridho. ig/rizkyridhoramadhani

1. Rizky Ridho

Hari buruk itu dialami Rizky Ridho saat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- kalah 1-2 dari Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pada pekan lalu. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan Ridho kepada Ricky Kambuaya membuat tim lawan mendapatkan penalti dan menjadi gol.

Ricky Nelson mengatakan Rizky Ridho saat itu hanya kurang beruntung saja. Dia menilai performa Rizky Ridho tidak mengalami penurunan bersama Persija sejauh ini.

"Semua pemain punya namanya bad day, semua orang, artinya ya mungkin kalau dilihat dari kesalahan Ridho terakhir bisa saja dilihat seperti itu," kata Nelson, Rabu 12 Februari 2025.

"Akan tetapi, itu enggak bisa jadi (patokan). Kan dia juga buat penyelamat lain, tidak bisa di-compare. Mungkin di momen itu (pelanggaran Kambuaya) ada kesalahan dan jadi gol lawan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646599/gol-akrobatik-mctominay-hancurkan-rekor-ronaldo-bawa-skotlandia-lolos-piala-dunia-vjp.webp
Gol Akrobatik McTominay Hancurkan Rekor Ronaldo, Bawa Skotlandia Lolos Piala DuniaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement