Kata Asisten Pelatih Persija Jakarta soal Rizky Ridho yang Alami Penurunan Performa Jelang Lawan Persib Bandung

ASISTEN pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, angkat bicara soal performa Rizky Ridho yang alami penurunan. Hal itu jadi sorotan jelang Persija kembali berlaga dengan melawan Persib Bandung.

Bagi Ricky Nelson, performa pemainnya, Rizky Ridho, tidak mengalami penurunan. Namun, dia menilai pemain itu sedang dalam hari buruk.

1. Rizky Ridho

Hari buruk itu dialami Rizky Ridho saat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- kalah 1-2 dari Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pada pekan lalu. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan Ridho kepada Ricky Kambuaya membuat tim lawan mendapatkan penalti dan menjadi gol.

Ricky Nelson mengatakan Rizky Ridho saat itu hanya kurang beruntung saja. Dia menilai performa Rizky Ridho tidak mengalami penurunan bersama Persija sejauh ini.

"Semua pemain punya namanya bad day, semua orang, artinya ya mungkin kalau dilihat dari kesalahan Ridho terakhir bisa saja dilihat seperti itu," kata Nelson, Rabu 12 Februari 2025.

"Akan tetapi, itu enggak bisa jadi (patokan). Kan dia juga buat penyelamat lain, tidak bisa di-compare. Mungkin di momen itu (pelanggaran Kambuaya) ada kesalahan dan jadi gol lawan," tambahnya.