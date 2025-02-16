MANAJER Persib Bandung dan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, kirim pesan khusus untuk Marc Klok cs jelang hadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia minta skuad Persib Bandung tak terpancing saat hadapi Persija Jakarta.
Setidaknya, Umuh berharap jangan sampai kartu merah. Pesan ini disampaikan karena duel Persija dengan Persib kerap bertensi tinggi.
Persib Bandung akan tandang ke markas Persija Jakarta dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (16/2/2025) pukul 15.30 WIB.
Umuh Muchtar akui laga ini merupakan laga penuh gengsi. Bahkan tak jarang, duel menguras emosi bagi masing-masing pemain karena ingin saling mengalahkan.
“Saya sudah sampaikan kemarin (kepada skuad Persib), jangan terpancing, jangan terbawa arus. Maksudnya terpancing itu nanti kartu kuning lagi, kartu merah, itu yang paling tidak suka,” kata Umuh Muchtar, Sabtu 15 Februari 2025.
Umuh tak ingin kejadian pada laga sebelumnya saat melawan PSIS Semarang terulang. Saat itu, Persib Bandung itu harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-41 setelah Mateo Kocijan mendapatkan dua kartu kuning berujung merah.
Beruntung, pada laga tersebut, PSIS Semarang tak mampu memanfaatkan keunggulan pemain. Alhasil, Persib Bandung menang dengan skor 1-0.
“Di mana pun, pengurus mana pun, klub mana pun juga tidak suka dengan kartu merah. Jadi kartu kuning atau merah itu ada di diri kalian, kalau kalian bisa membaca, dan kalian bertahan, oh ini akibatnya kalau dapat kartu merah,” ucap Umuh.
“Di mana pun kalau di klubnya ada kartu merah, itu akan kecewa, apapun suporternya. Saya sudah wanti-wanti, kalau bisa jangan ada kartu,” tegasnya.