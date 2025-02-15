Indra Sjafri Pastikan Timnas Indonesia U-20 Siap Tempur Lawan Uzbekistan di Piala Asia U-20 2025

SHENZHEN – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengungkap kondisi terkini jelang melawan Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Ia menegaskan anak asuhnya dalam kondisi siap secara fisik dan mental.

Timnas Indonesia U-20 akan melawan Uzbekistan U-20 di Shenzhen Youth Football Training Centre, China, Minggu 16 Februari 2025 malam WIB. Garuda Nusantara memiliki modal negatif karena menelan kekalahan di laga perdana kontra Timnas Iran U-20.

1. Penting

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)

Jadi bisa dibilang, kontra Uzbekistan U-20 akan menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U-20. Mereka telah mempersiapkan diri menatap laga penting tersebut. Indra mengungkapkan kondisi anak asuhnya sudah baik secara fisik mau pun mental.

“Setelah pertandingan perdana kemarin ada dua hal penting yang kami lakukan. Pertama recovery fisik, alhamdulilah mereka cukup dua hari, yang keda recovery mental,” kata Indra, Sabtu (15/2/2025).

“Selama 20 jam terakhir mereka sudah mulai pulih. Dan sekarang adalah latihan untuk melawan Uzbekistan besok,” sambung pria asal Sumatra Barat itu.

2. Siap Tempur

Indra menyampaikan Dony Tri Pamungkas cs saat ini dalam kondisi siap tempur. Juru taktik berusia 62 tahun itu optimistis Timnas Indonesia U-20 bisa meraih kemenangan di laga kontra Uzbekistan U-20.