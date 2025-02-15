Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Tampil Memalukan di Laga Pertama Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |08:41 WIB
3 Negara yang Tampil Memalukan di Laga Pertama Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
3 negara yang tampil memalukan di laga pertama Piala Asia U-20 2025. Salah satunya ada Timnas Indonesia U-20.

Ya, laga perdana Piala Asia U-20 2025 sudah rampung digelar seluruhnya. Sejumlah tim sukses membuka perjalanan dengan apik, tetapi ada juga tim-tim yang tampil memalukan di laga perdana ini. Siapa saja mereka?

Berikut 3 negara yang tampil memalukan di laga pertama Piala Asia U-20 2025

3. Thailand

Timnas Jepang U-20 vs Thailand U-20. (Foto: Instagram/changsuek)

Salah satu negara yang tampil memalukan di laga pertama Piala Asia U-20 2025 adalah Thailand. Tim ini diketahui tergabung di Grup D.

Thailand U-20 pun membuka perjalanan dengan menghadapi Jepang U-20. Laga itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Pitch No 1, Shenzhen, China, pada Jumat 14 Februari 2025 sore WIB.

Hasilnya, Thailand harus kena bantai Jepang U-20. Mereka kalah telak dengan skor 0-3. Pesta gol Jepang U-20 ke gawang Thailand U-20 tercipta lewat aksi Hisatsugu Ishii (14’), penalti Rion Ichihara (33’), dan Ryunosuke Sato (69’).

Hasil ini membuat Thailand terpuruk di dasar klasemen Grup D. Mereka belum mendapatkan satu pun poin.

 

