Kabar Baik untuk Patrick Kluivert, Mees Hilgers Tak Alami Masalah Usai Main Penuh Bersama FC Twente di Liga Europa 2024-2025

KABAR baik datang untuk Timnas Indonesia dan sang pelatih, Patrick Kluivert. Salah satu pemain bintang skuad Garuda, Mees Hilgers, dipastikan tak alami masalah saat bermain penuh bersama klubnya, FC Twente.

Mees Hilgers memang baru dimainkan penuh oleh FC Twente saat melawan Bodo/Glimt. Mees yang mengaku tidak mengalami masalah serius sepanjang pertandingan tersebut tentunya jadi modal penting untuk membela Timnas Indonesia pada bulan depan.

1. Mees Hilgers Kembali Dipercaya Jadi Starter

Mees Hilgers kembali dipercaya sebagai starter dalam kemenangan FC Twente atas Bodo/Glimt 2-1 pada Jumat 13 Februari 2025. Pertandingan itu merupakan leg pertama playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025.

Ini merupakan pertama kalinya Mees menjadi starter sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya absen cukup lama karena cedera dan hanya diberi kesempatan bermain sebagai pengganti.

"Saya menduga ini (menjadi starter) akan sedikit lebih sulit bagi saya, secara fisik," kata Mees, dikutip dari Twente Fans, Sabtu (14/2/2025).

"Saya berubah dari dua kali tampil sebagai pemain pengganti selama 20 menit menjadi tiba-tiba menjadi 90 menit," sambungnya.