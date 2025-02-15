Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Baik untuk Patrick Kluivert, Mees Hilgers Tak Alami Masalah Usai Main Penuh Bersama FC Twente di Liga Europa 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |07:56 WIB
Kabar Baik untuk Patrick Kluivert, Mees Hilgers Tak Alami Masalah Usai Main Penuh Bersama FC Twente di Liga Europa 2024-2025
Mees Hilgers kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KABAR baik datang untuk Timnas Indonesia dan sang pelatih, Patrick Kluivert. Salah satu pemain bintang skuad Garuda, Mees Hilgers, dipastikan tak alami masalah saat bermain penuh bersama klubnya, FC Twente.

Mees Hilgers memang baru dimainkan penuh oleh FC Twente saat melawan Bodo/Glimt. Mees yang mengaku tidak mengalami masalah serius sepanjang pertandingan tersebut tentunya jadi modal penting untuk membela Timnas Indonesia pada bulan depan.

Mees Hilgers. (Foto: Erspo.official)

1. Mees Hilgers Kembali Dipercaya Jadi Starter

Mees Hilgers kembali dipercaya sebagai starter dalam kemenangan FC Twente atas Bodo/Glimt 2-1 pada Jumat 13 Februari 2025. Pertandingan itu merupakan leg pertama playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025.

Ini merupakan pertama kalinya Mees menjadi starter sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya absen cukup lama karena cedera dan hanya diberi kesempatan bermain sebagai pengganti.

"Saya menduga ini (menjadi starter) akan sedikit lebih sulit bagi saya, secara fisik," kata Mees, dikutip dari Twente Fans, Sabtu (14/2/2025).

"Saya berubah dari dua kali tampil sebagai pemain pengganti selama 20 menit menjadi tiba-tiba menjadi 90 menit," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184944/timnas_indonesia_tak_diundang_rusia_main_di_piala_dunia_2026_tandingan_pssi-tLYE_large.jpg
Daftar 10 Negara yang Diundang Rusia Main di Piala Dunia 2026 Tandingan, Ada Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646517/lolos-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rcti-targetkan-juara-wob.webp
Lolos Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, RCTI Targetkan Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Sampaikan Pesan Khusus ke Pemain Abroad jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement