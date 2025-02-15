FC Twente Sikat Bodo/Glimt 2-1, Joseph Oosting Puji Mees Hilgers Dkk

ENSCHEDE – Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, memuji performa anak asuhnya usai menang 2-1 atas FK Bodo/Glimt dalam playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025. Permainan Mees Hilgers dan kawan-kawan disebutnya hampir sempurna.

FC Twente sukses membungkam Bodo/Glimt 2-1 di leg. Pertandingan itu digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda, Jumat 14 Februari 2025 dini hari WIB.

1. Perjuangan

Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs FK Bodo/Glimt (Foto: FC Twente)

Tim tuan rumah berhasil merebut kemenangan lewat gol Sayfallah Ltaief (5') dan Ricky van Wolfswinkel (90+5'). Sementara, Bodo/Glimt yang kesulitan menciptakan peluang hanya bisa membalas satu gol via Patrick Berg (85').

Walau hanya menang tipis, Oosting sangat bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, penampilan The Tukkers patut diapresiasi meski tak bisa memaksimalkan beberapa peluang.

“Itu malam yang luar biasa. Saya pikir kami bermain dengan baik dan meyakinkan, baik saat menguasai bola mau pun bertahan,” ujar Oosting dilansir dari laman resmi FC Twente, Sabtu (15/2/2025).

“Sayang sekali kami tidak membuat hasil (kemenangan) lebih nyaman, karena kami menciptakan beberapa peluang melawan tim yang bagus. Namun hal itu juga menunjukkan kami telah melakukan pekerjaan yang hebat,” sambung pria asal Belanda itu.