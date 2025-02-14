Hasil Babak Pertama Timnas Jepang U-20 vs Thailand U-20: Samurai Biru Pukul Gajah Perang 2-0

SHENZHEN – Tim Nasional (Timnas) Jepang U-20 berhasil unggul atas Thailand U-20 di babak pertama matchday laga pembuka Grup D Piala Asia U-20 2025, Jumat (14/2/2025) sore WIB. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Pitch No.1, Shenzhen, China, tim berjuluk Samurai Biru itu tepatnya unggul 2-0 di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Timnas Jepang U-20 tampil begitu luar biasa sejak awal pertandingan. Tak heran ketika laga baru berjalan 14 menit, Jepang U-20 sudah mampu unggul.

Keunggulan Jepang U-20 itu diciptakan oleh Hisatsugu Ishii. Setelahnya Thailand mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan.

Kendati demikian, rapatnya pertahanan Jepang membuat Thailand tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa melepaskan satu tembakan yang tak on target dan dari luar kotak penalti selama di babak pertama.

Berbeda dengan Jepang, mereka dapat menciptakan 12 tembakan, yang mana dua diantaranya berbuah gol. Termasuk gol kedua yang dicetak Rion Ichihara pada menit 33.

Timnas Jepang U-20 vs Thailand U-20. (Foto: Instagram/changsuek)

Secara total, nyaris 60 persen penguasaan bola dipegang oleh Jepang. Thailand terlihat bekerja keras agar tidak babak belur di babak pertama hingga akhirnya tertinggal 0-2.