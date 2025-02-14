Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dibawa-bawa Usai Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20: STY vs Iran 0-5!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:41 WIB
Shin Tae-yong Dibawa-bawa Usai Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20: STY vs Iran 0-5!
Shin Tae-yong dibawa-bawa setelah Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Iran U-20. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong dibawa-bawa usai Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025, Kamis 13 Februari 2025 malam WIB. Ada banyak yang memuji Shin Tae-yong karena di bawah asuhannya, Timnas Indonesia U-20 hampir lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023.

Bermodalkan pemain yang merumput di kompetisi lokal, Timnas Indonesia U-20 saat itu finis di posisi tiga Grup A dengan empat angka. Koleksi poin Timnas Indonesia U-20 sebenarnya sama persis dengan Irak U-20 di posisi dua, namun skuad Garuda Nusantara kalah selisih gol (+1 berbanding -1).

1. Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Pernah Kalah 0-5 dari Iran

Dari sekian orang yang memuji strategi Shin Tae-yong, ada satu komentar netizen yang menarik perhatian. Ia mencoba mengumbar fakta ketika Timnas Indonesia senior kalah 0-5 dari Iran dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023!

Bahkan dalam satu momen, Timnas Iran sengaja bermain 10 orang dari menit 35 hingga 45. Keputusan ini diambil untuk menguji pertahanan Timnas Iran. Namun, faktanya dalam periode itu Team Melli -julukan Timnas Iran- tetap dominan atas Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong pernah pimpin Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023 PSSI

“STY vs Iran 0-5,” tulis akun @emangakboleh.

Namun, komentar di atas mendapat balasan dari banyak akun. Sejumlah akun menyebut dua hasil ini tidak bisa dibandingkan. Sebab, Indra Sjafri memimpin Timnas Indonesia U-20 kontra Iran U-20 di laga resmi (Piala Asia U-20 2025), sedangkan Shin Tae-yong hanya uji coba.

“Lah ini resmi kalo STY uji coba. Taktiknya cuma long ball masih mending parkir bus, STY masih punya counter attack,” tulis akun @regedenrezraxz_18.

 

Halaman:
1 2
      
