Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Mengejutkan Pelatih Iran Usai Bantai Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:40 WIB
Reaksi Mengejutkan Pelatih Iran Usai Bantai Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI menjutkan diberikan pelatih Iran usai bantai Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Secara tak terduga, Hossein Abdi tetap lempar pujian untuk Timnas Indonesia U-20.

Hossein Abdi menyebut Timnas Indonesia U-20 merupakan tim yang sangat bagus, meski kalah di laga pertama fase grup Piala Asia U-20 2025. Abdi juga mengakui belum puas dengan kemenangan timnya atas Indonesia U-20.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)

1. Timnas Iran U-20 Pesta Gol

Timnas Iran U-20 sukses mengalahkan Indonesia 3-0 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

Tiga gol untuk Iran U-20 dicatatkan oleh Hesam Nafari (5'), Esmaeil Gholizadeh (63'), dan Mobin Dehghan (70'). Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 kesulitan untuk mencari gol balasan hingga pertandingan selesai.

2. Belum Puas

Selepas pertandingan, Hossein Abdi mengatakan bersyukur dengan kemenangan timnya dalam laga kali ini. Namun, Abdi mengakui permainan timnya masih belum memuaskan. Dia memuji Indonesia U-20 yang berhasil menyulitkan anak asuhnya.

“Kekompakan permainan tim (Iran) mungkin agak jauh dari harapan, tapi mari kita lihat dalam perspektif lain. Kita harus melihat tim Indonesia, karena tim lawan adalah tim yang sangat bagus,” ujar Abdi dilansir dari Footballi, Jumat (14/2/2025).

“Menurut saya, pada pertandingan pertama ini, saya ingin memperjelas bagaimana harmoni permainan tim kami,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/winger_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Tren Positif Persib Terhenti di Tangan Dewa United? Beckham Putra Beri Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement