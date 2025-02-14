Reaksi Mengejutkan Pelatih Iran Usai Bantai Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

REAKSI menjutkan diberikan pelatih Iran usai bantai Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Secara tak terduga, Hossein Abdi tetap lempar pujian untuk Timnas Indonesia U-20.

Hossein Abdi menyebut Timnas Indonesia U-20 merupakan tim yang sangat bagus, meski kalah di laga pertama fase grup Piala Asia U-20 2025. Abdi juga mengakui belum puas dengan kemenangan timnya atas Indonesia U-20.

1. Timnas Iran U-20 Pesta Gol

Timnas Iran U-20 sukses mengalahkan Indonesia 3-0 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

Tiga gol untuk Iran U-20 dicatatkan oleh Hesam Nafari (5'), Esmaeil Gholizadeh (63'), dan Mobin Dehghan (70'). Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 kesulitan untuk mencari gol balasan hingga pertandingan selesai.

2. Belum Puas

Selepas pertandingan, Hossein Abdi mengatakan bersyukur dengan kemenangan timnya dalam laga kali ini. Namun, Abdi mengakui permainan timnya masih belum memuaskan. Dia memuji Indonesia U-20 yang berhasil menyulitkan anak asuhnya.

“Kekompakan permainan tim (Iran) mungkin agak jauh dari harapan, tapi mari kita lihat dalam perspektif lain. Kita harus melihat tim Indonesia, karena tim lawan adalah tim yang sangat bagus,” ujar Abdi dilansir dari Footballi, Jumat (14/2/2025).

“Menurut saya, pada pertandingan pertama ini, saya ingin memperjelas bagaimana harmoni permainan tim kami,” sambungnya.