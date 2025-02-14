Kisah Sedih Silvio Escobar, Pemain Naturalisasi yang Sempat Main di Klub Indonesia Kini Main di Liga Tarkam

KISAH sedih Silvio Escobar, pemain naturalisasi yang sempat main di klub Indonesia kini main di Liga Tarkam. Kabar tersebut pun jadi perhatian pencinta sepak bola Tanah Air.

Nama Silvio Escobar mungkin tak asing di telinga para pencinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Paraguay itu tercatat sempat menjadi striker di PSM Makassar, Perseru Serui, Persija Jakarta, PSIS Semarang, hingga Madura United.

Namun di balik semua itu, Escobar ternyata sempat bermain di Liga Tarkam. Hal itu dia ceritakan saat dirinya menjadi bintang tamu di acara Sportcast 77 yang tayang di kanal YouTube Sport 77 Official.

1. Bermain di Liga Tarkam

Setelah satu musim membela Persepam Madura, Silvio mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Bali United pada tahun 2015 silam.

Namun nasib malang justru menimba Escobar. Kompetisi Liga Indonesia saat itu tengah dibekukkan seiring dengan adanya sanksi yang diberikan oleh FIFA.

"Tahun 2015 saya mau ke Bali cuma liga berhenti sekitar 4 bulan atau 5 bulan, disitu saya kenal tarkam saya diajak agen Agung," kata Silvio Escobar, dikutip dari akun youtube Sport 77, Jumat (14/2/2025).

"Kita berhenti kompetisi ada beberapa pemain Paraguay yang tinggal disini, kita latihan dan ada orang Indonesia juga disitu. Jadi mungkin ada komunikasi dengan agen yang sedang cari pemain asing latin (buat Tarkam) disitu saya diajak," terang eks pemain Persija Jakarta itu.

Escobar mengungkapkan saat itu dirinya mendapatkan bayaran Rp1.500.000 untuk satu kali main.