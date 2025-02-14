Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:05 WIB
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia siap kenakan jersey baru saat melawan Bahrain. (Foto: Instagram/erspo.official)
A
A
A

GTV dipastikan menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan nanti merupakan matchday ketujuh Grup C yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia gagal mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Sebab Garuda ditahan 2-2 oleh tim tuan rumah usai diwarnai banyak kontroversi.

1. Bertekad Balas Dendam

Ya, laga Bahrain vs Timnas Indonesia diwarnai kontroversi lantaran wasit dianggap berpihak kepada tim tuan rumah. Banyak kebijakan merugikan Timnas Indonesia dan menguntungkan tim tuan rumah.

Paling parah tentu membiarkan laga berjalan meski waktu sudah melebihi jauh dari masa injury time. Gara-gara hal itu, Bahrain berhasil mencetak gol penyamakedudukan di menit 90+9 dan membuat laga berakhir 2-2.

Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI
Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI

Usai laga, wasit pertandingan yang berasal dari Oman, Ahmed Al Kaf mendapatkan kecaman dari fans Timnas Indonesia. Bahkan pemain dan Timnas Bahrain juga mendapatkan serangan dari netizen Tanah Air.

Karena insiden itu, Bahrain sempat meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Namun, permintaan itu ditolak sehingga Bahrain harus siap mendapatkan tekanan luar biasa saat bermain di SUGBK nanti.

Pihak PSSI pun memastikan keamanan skuad Bahrain aman. Jadi, seharunys Bahrain tak perlu khawatir soal keamanan saat bermain di kandang Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
